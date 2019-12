Zuwachs in der Schweiz

Mannheim.Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige Fuchs-Gruppe hat drei renommierte und erfahrene Handelspartner für den künftigen Vertrieb in der Schweiz gewinnen können: den Schmierstoff-Spezialisten Aseol Suisse AG, die Laveba Genossenschaft und den Spezialisten für die chemisch-technische Wärmeübertragung, S. Affolter. Damit stellt Fuchs eine komplette Marktabdeckung über alle Kundengruppen hinweg in der Schweiz sicher, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mit.

Fuchs Petrolub ist seit mehr als 40 Jahren auf dem schweizerischen Markt vertreten, kooperiert aber seit August 2018 verstärkt mit lokalen Handelspartnern. Die Aseol Suisse AG in Steffisburg wird für Fuchs Industrieschmierstoffe sowie Schmierstoffe für Spezialanwendungen in der gesamten Schweiz vertreiben und den Vertrieb von automotiven Schmierstoffen in der West-, Zentral- und Südschweiz übernehmen. Die Laveba Genossenschaft in St. Gallen übernimmt den Vertrieb von automotiven Schmierstoffen für die Ostschweiz. S. Affolter in Schmitten führt den seit 25 Jahren laufenden Vertrieb von Fuchs-Kältemaschinenölen fort. dir

