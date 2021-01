ZWE-Expertin im Interview: "Klarer Trend zu mehr Homeoffice"

Susanne Steffes hat sich schon lange vor der Corona-Krise mit flexiblen Arbeitszeitmodellen beschäftigt. Mit der Pandemie sind diese von einem Tag auf den anderen Realität geworden. Das Homeoffice ist zumindest zeitweise zum Massenphänomen geworden, wie die Personalökonomin erklärt, die am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim und an der Universität zu Köln forscht und lehrt.

Frau Steffes, das Homeoffice kennt drei Zeitalter – vor der Pandemie, während der Pandemie und nach der Pandemie. Fangen wir mit der Zeit vor der Pandemie an. Wie verbreitet war das Homeoffice vor März 2020?

Susanne Steffes: Laut unserer ZEW-Kurzzeit-Studie vom Sommer 2019, die wir zusammen mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gemacht haben, wurde mobiles Arbeiten von zu Hause aus oder von unterwegs nur von einer Minderheit der Betriebe angeboten und nur von wenigen Beschäftigten genutzt. Wenn dann waren es vor allem Mütter mit Kindern sowie Führungskräfte, die schon lange im Job waren und denen ein entsprechendes Vertrauen entgegengebracht wurde.

Wie viele Tage waren sie im Homeoffice?

Steffes: Viele Beschäftigte waren nur einen Tag pro Woche oder auch nur wenige Stunden im Homeoffice.

Warum nur ein paar Stunden? Warum wurde das Homeoffice, da wo es möglich war, nicht verstärkt angeboten?

Steffes: In der öffentlichen Diskussion um die Vor- und Nachteile des Homeoffice wird häufig unterstellt, dass ein Großteil der Beschäftigten zumindest ab und an gerne von zu Hause arbeiten würde. Tatsächlich trifft das aber nicht zu: Unter denjenigen, die nicht von zu Hause arbeiten, wollten dies zwei Drittel laut eigener Aussage auch gar nicht.

Warum wollten sie das nicht?

Steffes: Weil ihnen die Trennung von Beruf und Privatem wichtig ist und sie im Büro besser mit den Kollegen kommunizieren und zusammenarbeiten können. Zwei Drittel geben in der Befragung zudem an, dass dem Chef die Anwesenheit wichtig sei.

Klingt hier die Befürchtung durch, im Homeoffice abgeschrieben zu werden oder dass damit weniger Leistung verbunden sein könnte?

Steffes: Nicht unbedingt. Fast die Hälfte der befragten Unternehmen gibt an, dass Mitarbeiter im Homeoffice produktiver seien, und auch die Mitarbeiter selbst sehen mobiles Arbeiten nicht als Karrierehemmnis.

In der Studie heißt es mit Blick auf die Zukunft, dass der technologische Wandel zu einer Ausweitung der Möglichkeiten zum Homeoffice führen werde. Dieser Wandel ist im März quasi über Nacht gekommen. Wie viele Arbeitnehmer haben im Lockdown im Frühjahr von zu Hause gearbeitet?

Steffes: Wir haben im April und Mai Befragungen durchgeführt, und danach lagen die Quoten bei 50 Prozent. 30 Prozent hatten bereits vorher Erfahrungen mit Homeoffice, 20 Prozent waren neu im Homeoffice.

Vor Corona hieß es oft, Homeoffice geht nicht. Plötzlich geht es dann aber doch, oder?

Steffes: In der Tat hat sich durch die Corona-Krise gezeigt, dass wir zum Teil Recht behalten haben, dass das Potenzial fürs Homeoffice höher war und dass auch dort, wo gesagt wurde, die Tätigkeit sei nicht Homeoffice-fähig, dies doch möglich war. Homeoffice muss ja nicht heißen, dass alles zu Hause erledigt wird, sondern dass Teile einer Tätigkeit im Homeoffice durchgeführt werden.

Was vermissen die Menschen am meisten in ihrem teils erzwungenen Homeoffice?

Steffes: Dazu gibt es noch keine wirklich repräsentativen Studien, aber aus der Menge der schon gemachten Umfragen der letzten Monate lassen sich ein paar Aussagen ableiten. Danach wird vor allem der soziale Umgang mit den Kollegen, das informelle Gespräch in der Kaffeeküche vermisst. Ein anderer Punkt, der häufig genannt wird, ist die Aufgabenverteilung, dass den Mitarbeitern im Homeoffice offenbar nicht immer klar ist, was sie tun sollen.

Und was gibt es Positives aus dem Homeoffice zu berichten? Was haben wir in den vergangenen Wochen gelernt?

Steffes: Dass mehr möglich ist als gedacht, dass selbst Führung aus dem Homeoffice geht, dass es dank Technik viele kreative Lösungen gibt und dass es nicht so sehr vom Setting abhängt, ob etwas funktioniert oder nicht, sondern von den Menschen, unabhängig davon, wo sie gerade sitzen.

Werden diese Effekte nachhaltig sein?

Steffes: Viele Unternehmen, mit denen ich im Gespräch bin, sagen, dass sie die Regelungen zum Homeoffice ausbauen beziehungsweise überhaupt Möglichkeiten dafür schaffen wollen. Außerdem soll das mobile Arbeiten formal etwa in Betriebsvereinbarungen festgeschrieben werden. Es scheint also von Arbeitgeberseite hier eine Tendenz zu geben, Homeoffice stärker zu fördern.

Was wollen die Mitarbeiter?

Steffes: Manche wollen nicht weiter im Homeoffice arbeiten, wenn die Pandemie vorüber ist, andere können sich das schon vorstellen. Unterm Strich wird es künftig wohl mehr Menschen geben, die mobil arbeiten, es werden aber weniger sein als während der Pandemie. Das hat sich schon im vergangenen Sommer gezeigt, als es vorübergehend Lockerungen gab und viele wieder in ihre Büros zurückgekehrt sind.

Während des Lockdowns waren Mitarbeiter teils wochenlang im Homeoffice. Ist das in normalen Zeiten realistisch?

Steffes: Dass jemand komplett aus dem Homeoffice heraus arbeitet, wird eher selten der Fall sein. Wahrscheinlicher sind hybride Formen, und das ist auch das, was die Arbeitgeber wollen: Phasen im Homeoffice wechseln sich mit Präsenzzeiten ab.

Das heißt, ganz ohne persönliche Kontakte funktioniert es nicht?

Steffes: Persönliche Kontakte werden weiter von großer Bedeutung sein. Ein zentraler Punkt ist, dass sich parallel zum Homeoffice die Unternehmenskultur ändert. Wenn immer einige der Kollegen im Homeoffice arbeiten, ist es umso wichtiger, dass gute Absprachen getroffen werden. Zum Beispiel darüber, wann alle am Arbeitsplatz sind und Präsenz-Teammeetings abgehalten werden können. Es macht Sinn, dass eine Betriebsvereinbarung den groben Rahmen festlegt, auf der Teamebene dann aber die Details geregelt werden.

Wer im Homeoffice ist, isst nicht in der Kantine, holt sich keinen Kaffee im Café um die Ecke, geht nicht mal schnell ins Kaufhaus, fährt nicht mit Auto oder Bahn. Viele Branchen fürchten die Auswirkungen, wenn künftig mehr Menschen von zu Hause arbeiten.

Steffes: Ob sie das tatsächlich tun und in welchem Umfang, ob sie also statt fünf Tage nur noch drei Tage ins Büro fahren, ist schwer vorherzusagen. Ich bezweifele aber, dass die Folgen so dramatisch sein werden. Auf der anderen Seite hat es auch Vorteile und zwar für die Umwelt, wenn die Menschen weniger pendeln, zumindest dann, wenn sie sonst mit dem Auto fahren würden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.01.2021