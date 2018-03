Zwei Frauen müssen nach Betrug in Haft

Anzeige

Weinheim/Mannheim.Zwei 28-jährige Frauen, die gemeinsam die BKK Freudenberg in Weinheim und die AOK in Mannheim um insgesamt 430 000 Euro betrogen haben, wurden gestern vom Landgericht Mannheim verurteilt. Die Hauptangeklagte muss wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 50 Fällen für vier Jahre ins Gefängnis, ihre Komplizin wegen Beihilfe für zwei Jahre und acht Monate. Mit dem Geld hatten die Freundinnen ihre Leidenschaft für Geldspielautomaten finanziert. Die Hauptangeklagte nahm das Urteil noch im Gerichtssaal an; auch die Staatsanwaltschaft verzichtete auf Rechtsmittel. Die Verteidigerin der Komplizin, die für eine Bewährungsstrafe plädiert hatte, ließ dagegen offen, ob ihre Mandantin in Revision geht.

Rechnungen kopiert

Die Betrugsmasche: Als Sachbearbeiterin bei der BKK hatte die Hauptangeklagte zwischen Dezember 2015 und April 2016 echte Rechnungen kopiert und damit einen neuen Vorgang angelegt, der einige Tage später erneut zur Auszahlung kam – zwar stand als Empfänger dieselbe medizinische Einrichtung im EDV-System. Aber die Angeklagte änderte die Bankverbindung, so dass das Geld auf das Konto ihrer Komplizin floss.

Erst nach dem Hinweis einer Bank, der Unregelmäßigkeiten aufgefallen waren, flog der Betrug auf. Besonders dreist: Während die 28-Jährige auf ihren Prozess wegen der BKK-Fälle wartete, trat sie im Januar 2017 bei der AOK in Mannheim eine neue Stelle an und setzte die Betrügereien fort – bis ihr die Krankenkasse nach vier Monaten auf die Schliche kam.