Zwei Infizierte bei Freudenberg

Weinheim.Zwei Mitarbeiter der Freudenberg-Gruppe in Weinheim haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte eine Sprecherin des Unternehmens am Montag. Freudenberg ist mit rund 4300 Mitarbeiter größter Arbeitgeber in Weinheim. Ein Mitarbeiter des Standortes sei unmittelbar nach seinem Urlaub positiv auf das Coronavirus getestet worden und deshalb nicht mehr an den Arbeitsplatz zurückgekehrt, sondern habe sich direkt in häusliche Quarantäne begeben. Der zweite Fall wurde am Sonntag bekannt. „Die komplette Abteilung wurde deshalb direkt benachrichtigt, nicht ins Büro zu kommen“, so die Sprecherin. Um das Risiko einer Schließung des Industrieparks zu reduzieren, hat Freudenberg weitere Maßnahmen ergriffen. Dazu gehöre, dass der Industriepark in vier voneinander getrennte Zonen eingeteilt worden ist. pro

