Zwei Milliarden Euro Boni für Mitarbeiter

Frankfurt.Die Deutsche Bank wird trotz erneut roter Zahlen für das Jahr 2017 gut zwei Milliarden Euro Boni an ihre Mitarbeiter ausschütten. Der Betrag für die variable Vergütung wird für die gesamte Bank etwas oberhalb dieser Summe liegen, sagte Personalvorstand Karl von Rohr gestern in Frankfurt. Eine einmalige Belastung von rund 1,4 Milliarden Euro infolge der US-Steuerreform hatte Deutschlands größtes Geldhaus im vergangenen Jahr im dritten Jahr in Folge in die roten Zahlen gedrückt: Knapp eine halbe Milliarde Euro Verlust stand unter dem Strich in den Büchern. Die Boni seien den Mitarbeitern zugesichert gewesen, sagte von Rohr. Der Vorstand verzichte jedoch erneut auf einen Bonus. Details zur Vergütung gibt es im Geschäftsbericht, den der Dax-Konzern an diesem Freitag veröffentlichen will. dpa