Zwei neue Frauen bei den Wirtschaftsweisen

München.Zwei Frauen werden künftig als Wirtschaftsweise im fünfköpfigen Sachverständigenrat die ökonomische Situation in Deutschland mitbeurteilen. Beide Professorinnen sind dreifache Mütter, beide kommen aus Bayern – Monika Schnitzer aus München (linkes Bild) und Veronika Grimm aus Nürnberg.

Schon bevor die Bundesregierung Monika Schnitzer offiziell in den Rat der Wirtschaftsweisen berief, wurde sie von Kollegen mit Glückwünschen überhäuft. „Eine hervorragende Politikberaterin und gerade in diesen Zeiten als Innovationsökonomin eine sehr gute Wahl“, twitterte Gabriel Felbermayr, Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft.

Die 58-Jährige kommt ursprünglich aus Mannheim, hat in Köln und Bonn studiert und ist seit 1996 Professorin in München. Wettbewerbsrecht gehört zu ihren Schwerpunkten. Zum Beispiel hat sie anhand des US-Telefonriesen AT&T untersucht, wie Kartellgesetze Innovationen befeuern können. Als Gastprofessorin lehrte sie an den US-Universitäten Harvard, Berkeley, Stanford und Yale.

Unter Kollegen genießt sie höchsten Respekt. Als erste Frau war sie 2015 an die Spitze des „Vereins für Socialpolitik“, dem größten Professorenverband im deutschen Sprachraum, gewählt worden. Ihr erklärtes Ziel damals: „Den Dialog zwischen Politik und Wissenschaft verbessern.“ Dass Politiker Milliarden für Fördermaßnahmen ausgeben, ohne zu überprüfen, ob sie wirken, ärgerte Schnitzer. Seit bald 20 Jahren ist Schnitzer Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministeriums. Als Mitglied der Expertenkommission Forschung und Innovation hat sie die Regierung jahrelang beraten.

Neu im Sachverständigenrat ist auch Veronika Grimm von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Für sie ist vor allem die Transformation hin zur Klimaneutralität eine der größten Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft. „Der Weg in eine klimaneutrale Wirtschaft und Gesellschaft betrifft nicht nur die Energiewirtschaft, sondern auch große Teile der deutschen Schlüsselindustrien“, sagt Grimm. In der gegenwärtigen Krise tritt sie für ein solidarisches Modell der gegenseitigen wirtschaftlichen Unterstützung in der EU ein. Grimm hat in Kiel studiert und an der Humboldt-Universität in Berlin promoviert. Derzeit ist sie Dekanin der Rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Erlangen-Nürnberg. Zudem ist sie Vorsitzende der Wissenschaftlichen Leitung des Energie Campus Nürnberg und Vorstand des Zentrums Wasserstoff.Bayern . dpa (Bilder: dpa)

