Zwei neue Kliniken in Kolumbien

Bad Homburg.Fresenius treibt den internationalen Ausbau seines Krankenhausgeschäfts voran. Über die spanische Kliniktochter Quirónsalud kauft der Gesundheitskonzern den privaten Krankenhausbetreiber Clínica Medellín in Kolumbien. Dies kündigte das Dax-Unternehmen gestern an. Der Betreiber unterhalte zwei Kliniken mit zusammen 185 Betten, die zentral in Medellín liegen, einer der größten Städte Kolumbiens mit 2,5 Millionen Einwohnern.

Mit dem Zukauf in Kolumbien baut Fresenius die bisher kleine Präsenz in Südamerika aus und setzt noch stärker auf Quirónsalud. Die Hessen hatten die spanische Klinikkette 2016 für rund 5,8 Milliarden Euro gekauft und stark von der größten Übernahme der Firmengeschichte profitiert. Quirónsalud ist seit vergangenem Jahr in Peru vertreten. Die Übernahme von Clínica Medellín kostet Fresenius mehr als 50 Millionen Euro und soll im ersten Quartal 2019 abgeschlossen sein.

Im Tagesgeschäft lief es für den Dax-Konzern jüngst nicht mehr so rund. Das Unternehmen musste bei den Jahreszielen zurückrudern und erklärte, die Wachstumsziele nur am unteren Ende der anvisierten Bandbreiten zu erreichen. Der Aktienkurs brach ein. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um drei Prozent auf 8,2 Milliarden Euro, während das Ergebnis im laufenden Geschäft stagnierte. Der Gewinn bereinigt um Sondereinflüsse wuchs um acht Prozent auf 445 Millionen Euro. dpa

