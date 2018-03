15 Meter hoher Saal für 1800 Besucher

Anzeige

2010 einigte man sich schließlich. Doch ein Bürgerentscheid brachte die bereits beschlossene Erweiterung der Stadthalle wieder zum Scheitern. So schienen die Analysen der Experten, die Heidelberg den Bedarf eines Kongresshauses attestierten, wertlos. Bis die Stadt einen erneuten Anlauf unternahm. Und nach einem aufwendigen Verfahren die Bahnstadt als Standort auserkoren wurde.

Den Architekturwettbewerb hat das Büro Degelo aus Basel gewonnen, das etwa auch das Kongresszentrum in Davos erweitert und die St. Jakobshalle in Basel saniert hat.

Und so wird aller Voraussicht nach neben dem Czernyring und der Halle 02 bis 2021 ein zweigeschossiges Tagungszentrum entstehen: die Fassade wellenförmig strukturiert und rötlich getönt, im Eingangsbereich unterbrochen von zwei großen Fensterfronten; innen ein offenes, fast gebäudehohes Foyer, ebenso in Weiß gehalten wie der Rest des Gebäudes; im Erdgeschoss neben einem öffentlich zugänglichen Restaurant der große, bis zu 15 Meter hohe Saal für 1800 Besucher; im ersten Stock der kleine Saal mit 800 Plätzen, dazu eine Galerie, ein Nebenfoyer und weitere Räume.

Das alles in Passivhaus-Bauweise, wie alle Gebäude in der Bahnstadt, ergänzt von einer Tiefgarage mit mehr als 200 Stellplätzen, einer neuen Straßenbahnlinie, einem modern umgestalteten Bahnhofsplatz Süd – und umrahmt von einem Gebäudeensemble, zu dem auch ein Vier-Sterne-Hotel mit 230 Zimmern gehört.

Das Aus für die traditionsreiche Stadthalle in der Altstadt soll das neue Haus jedoch nicht sein. Diese wird stattdessen parallel zum Neubau für 28 Millionen Euro saniert und in Ergänzung zum Tagungszentrum als reines Konzert- und Festhaus hergerichtet. 22 Millionen Euro davon übernehmen übrigens private Spender rund um den MLP-Gründer Manfred Lautenschläger und den Pharmaunternehmer Wolfgang Marguerre. Noch so ein kleines Wunder.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018