384 Minuten auf der Toilette

Dagegen klagte der Angestellte mit der Begründung, dass er in der Zeit an Verdauungsstörungen gelitten habe. Das Arbeitsgericht Köln sah das als zulässigen Grund an und entschied zu seinen Gunsten: Der Arbeitgeber musste ihm den abgezogenen Betrag nachzahlen. Chefs dürfen Beschäftigten also nicht das Gehalt kürzen, weil sie während der Arbeit häufig zur Toilette müssen.

Arbeitsgericht Köln, Az.: 6 Ca 3846/09

Taxi, bitte melden!

Ein Taxiunternehmen hat von einem Mitarbeiter verlangt, sich beim Warten auf Fahrgäste per Signaltaste zu melden – und zwar genau alle drei Minuten. Das ist allerdings nicht rechtens, findet das Berliner Arbeitsgericht.

In dem Taxi ertönte beim Warten alle drei Minuten ein Signal. Drückte der Fahrer dann innerhalb von zehn Sekunden nicht eine entsprechende Taste, wurde seine Standzeit vom Taxameter laut Gericht nicht als Arbeitszeit, sondern als unbezahlte Pausenzeit erfasst. Der klagende Taxifahrer fand die Signaltaste unzumutbar. Das Unternehmen war aber nur bereit, die erfasste Arbeits- und Bereitschaftszeit zu vergüten.

Das Gericht war überwiegend auf die Seite des Taxifahrers. Standzeiten und sonstige Zeiten, in denen ein Fahrer bereit ist, einen Auftrag auszuführen, seien Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst. Deshalb müsste auch der Mindestlohn gezahlt werden. Damit nicht genug: Der Signalknopf verstoße übrigens gegen das Bundesdatenschutzgesetz, so das Gericht.

Arbeitsgericht Berlin, Az.: 41 Ca 12115/16

Rente verschlafen

Wer ein richtiger Morgenmuffel ist und nicht aus dem Bett kommt, kann das nicht seinem Arbeitgeber anlasten – auch wenn der Arbeitnehmer angibt, an einer „unüberwindlichen morgendlichen Nicht-Erweckbarkeit“ zu leiden. Er höre weder den Wecker noch eine extra angeschaffte Stereoanlage mit 2000 Watt Leistung, gab ein Mann zu Protokoll.

Weil er ständig verschlief – regelmäßig vier- bis fünfmal im Monat –, wurden seine Arbeitsverhältnisse immer sofort wieder gekündigt. Schließlich kämpfte der Mann um seine Erwerbsminderungsrente und unterlag. Ein Mitarbeiter, der sich auf solche Gründe berufe, muss sogar eine Streichung seiner Erwerbsminderungsrente hinnehmen, urteilte das Sozialgericht Dresden. Das Gericht ließ eigens ein neurologisches Gutachten erstellen und ordnete zusätzlich eine Untersuchung des Klägers im Schlaflabor an.

Ergebnis: Das behauptete Phänomen beruht auf einem gestörten Biorhythmus infolge „zu späten Zu-Bett-Gehens“. Das rechtfertige keine Rentenzahlung.

Sozialgericht Dresden, Az.: S 24 R 1531/07

Streit um die Torte

Eine Marzipantorte zu Weihnachten und 105 Euro Weihnachtsgeld: Selbst wenn Betriebsrentner das jahrelang bekommen, können sie nicht davon ausgehen, dass das in Zukunft immer so bleibt. Das gilt zumindest dann, wenn der Arbeitgeber deutlich macht, dass es die Torte und das Geld nur in einem bestimmten Jahr gibt. So hat es das Arbeitsgericht Köln entschieden.

Was war passiert? In dem verhandelten Fall klagten die Betriebsrentner eines Nahrungsmittelherstellers. Sie hatten jahrelang Weihnachtsgeld und eine üppige Marzipantorte bekommen – gingen nun aber leer aus, sahen weder Geld noch Torte. Die Betriebsrentner wollten das nicht auf sich sitzen lassen.

Sie klagten vor Gericht und beriefen sich auf betriebliche Übung. Ohne Erfolg. Es liege keine betriebliche Übung vor, urteilten die Kölner Richter trocken. Zum einen hätten nicht alle Betriebsrentner Weihnachtsgeld erhalten. Zum anderen hätte die Firma immer deutlich gemacht, dass es die Leistungen nur im aktuellen Jahr gibt.

Arbeitsgericht Köln, Az.: 11 Ca 3589/16

Tätigkeit mit Schöpferpause

„Die Anstrengungen ihrer Tätigkeit hat Frau H. sehr regelmäßig mit Schöpferpausen bedacht und ihre Arbeitszeiten nach ihren Anforderungen ausgeführt.“ Auch sei sie „sehr bemüht“ gewesen und „geschlechterbezogen sehr beliebt“. Diese Zeilen standen so tatsächlich in einem Arbeitszeugnis.

Zuvor hatte es in einem Kündigungsschutzprozess einen Vergleich gegeben. Das Management verpflichtete sich unter anderem, Frau H. ein wohlwollendes und qualifiziertes Arbeitszeugnis auszustellen. Das Gericht setzte dafür eine Frist und ein Zwangsgeld von 500 Euro.

„Tätigkeit mit Schöpferpause“ – sind solche Formulierungen wohlwollend? Keineswegs. Das Kölner Landesarbeitsgericht sah das polemische Zeugnis als Provokation. Es erfülle nicht die Voraussetzungen, die im Vergleich festgelegt worden seien. Daher könne das Arbeitsgericht auch das Zwangsgeld von 500 Euro gegen den Arbeitgeber verhängen. Lege Frau H. dieses Zeugnis vor, gebe sie sich der Lächerlichkeit preis. (mit dpa)

Landesarbeitsgericht Köln, Az.: 12 Ta 17/17

