„Arbeit und Lernen werden eins“

Frank Schabel, Mitautor des Hays-Reports „Beschäftigungseffekte der Digitalisierung“, hält die lebenslange Lernbereitschaft für den zentralen Schlüssel. Dadurch machen sich Arbeitnehmer für Unternehmen attraktiv.

Herr Schabel, viele Unternehmen digitalisieren derzeit Abläufe und Geschäftsmodelle. Haben Sie selbst Angst um Ihren Arbeitsplatz?

Frank Schabel: Nein, aber die Kompetenzen, die wir am Arbeitsplatz benötigen, werden sich stark verändern. Wir alle sollten darum bemüht sein, unsere Beschäftigungsfähigkeit über die gesamte Berufslaufbahn hinweg immer auf dem neuesten Stand zu halten. Wenn das läuft, bin ich optimistisch.

Sie rechnen also mit positiven Effekten?

Schabel: Meine subjektive Einschätzung war zunächst kritisch, aber unser Report und auch andere aktuelle wissenschaftliche Studien zeigen, dass eher positive Effekte zu erwarten sind. Jenseits neuer Bereiche werden sich auch bestehende Berufsfelder durch Anreicherung mit neuen Qualifikationen weiterentwickeln. Unter dem Strich erwarte ich daher eher mehr Jobs als weniger.

Welche Jobs werden durch die Digitalisierung überflüssig?

Schabel: Abstrakt gesagt: Wenn Menschen in Prozessen arbeiten, deren Abläufe künftig digitalisiert werden können, werden sie sich andere Jobs suchen müssen. Zum Beispiel werden sie in der Produktion durch Roboter oder Automatisierungstechniken ersetzt. Oder Schreibkräfte im Büro, die heute noch manuell erfassen. Ob wir noch viele Buchhalter benötigen, steht auch in den Sternen.

Welche neuen Berufe kommen hinzu?

Schabel: Die Berufswelt wird sich natürlich sehr verändern. Wenn es gut läuft, in Richtung höher qualifizierte Jobs. Bei Big Data, also bei der Auswertung von großen Datenmengen, brauchen wir Personal, das diese Daten interpretiert und nutzt. Das sind nicht nur IT- oder Datenexperten, sondern auch Menschen aus Marketing und Vertrieb. Hier entstehen neue Stellen. In der Produktion wiederum braucht es fachkundige Mitarbeiter, die den gesamten Prozess der Automatisierung überwachen und steuern.

Welche Vorteile sehen Sie da?

Schabel: Wenn Digitalisierung gut läuft, hoffe ich, dass wir mehr Zeit haben, persönliche Beziehungen zu Kunden zu pflegen. Denn durch Automatisierung können wir uns den Rücken von bürokratischen Abläufen frei halten.

Welche Einstellungskriterien gewinnen bei Mitarbeitern an Bedeutung?

Schabel: Ich glaube, dass persönlichen Kompetenzen – wie die Fähigkeit, ständig Neues hinzuzulernen und Altes über Bord zu werfen –, immer wichtiger werden. Auch für den Umgang mit Unsicherheit, wie unsere Arbeit sich entwickelt, brauchen wir mentale Kompetenz. Genauso werden IT-Grundkenntnisse und der Umgang mit sozialen Netzwerken immer wichtiger.

Was heißt das für den Einzelnen?

Schabel: Um die Beschäftigungsfähigkeit auf dem neuesten Stand zu halten, sind wir alle gefragt: Jeder einzelne Arbeitnehmer, die Unternehmen und natürlich auch die öffentlichen oder privaten Bildungseinrichtungen. Meine These ist, dass Arbeit und Lernen immer mehr eins werden. Diese jahrzehntelange Trennung zwischen beiden Bereichen wird künftig nicht mehr funktionieren. Da müssen alle Akteure an einem Strang ziehen und schauen, wie sie das lebenslange Lernen bewerkstelligen. Arbeit, Lernen und Bildung werden sich immer mehr vernetzen.

Was können die Unternehmen hier leisten?

Schabel: Ganz wichtig sind gemischte Teams, beispielsweise aus Naturwissenschaftlern, Politikwissenschaftlern und IT-Fachleuten oder Designern. Die bringen ihre unterschiedlichen Kompetenzen und Sichtweisen bei gemeinsamen Projekten an einen Tisch.

Lernbereitschaft und der Wille, sich neue Dinge anzueignen, sind bei Mitarbeitern also wichtig. Gibt es da wesentliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen?

Schabel: Ja. Die über 50-Jährigen sehen die lebenslange Lernbereitschaft und die Arbeit in gemischten Teams überraschenderweise als deutlich wichtiger an als die jüngeren Generationen. Das liegt vielleicht auch an ihrer langen Berufserfahrung – sie haben schon viele Veränderungen im Unternehmen mitgemacht.

Welche besonderen Anforderungen ergeben sich für Führungskräfte?

Schabel: Enorme. Wenn sich alles verändert, das heißt, Prozesse und Abläufe digitalisiert werden, neue Jobs entstehen, Unternehmen sich neu strukturieren, dann ist es die Aufgabe der Führungskräfte, diese Prozesse zu moderieren. Sie sollten als „Trainer“ agieren, um das Lernen ihrer Kollegen zu begleiten und zu schauen, dass sie immer auf dem neuesten Stand sind.

Also eine starke Veränderung ihrer Rolle…

Schabel: … ja, genau. Die Führungsrolle wird sich nicht mehr über die fachliche Kompetenz definieren, sondern darüber, wie sie Menschen weiterbildet und Teams zusammensetzt, die gut zusammenarbeiten.

Welche besonderen „Stolpersteine“ sollten Führungskräfte beachten?

Schabel: Der größte Stolperstein ist, zu wenig zu kommunizieren. Mit kritischen Themen offen umzugehen, ist für mich hierbei eine zentrale Kompetenz. Kommunikation sorgt für Bindung, für Interaktion, für Informationsfluss. Wer das nicht leistet, nimmt seine Mitarbeiter nicht mit.

Was ist bei der Mitarbeiterbindung besonders wichtig?

Schabel: Vor allem das Betriebsklima. Als Nächstes die marktgerechte Entlohnung, und danach folgen flexible Arbeitszeiten.

Können Sie abschätzen, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf Arbeitnehmerrechte haben wird?

Schabel: Auch hier ist die Flexibilisierung der Ankerpunkt. Als Arbeitnehmer werden wir künftig die Möglichkeit haben, in Bezug auf Zeit und Räume noch flexibler zu arbeiten, weil wir von überall aus mit unserem Unternehmen vernetzt sind. Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass sich die herkömmliche Erwerbstätigkeit immer stärker auflösen wird.

Das bedeutet?

Schabel: Wir werden häufiger wechseln zwischen freiberuflichem Arbeiten in Projekten und festen Anstellungen. Je nach Thema. Wir werden in unserem ursprünglichen Job nicht mehr ein Leben lang tätig sein. Interessant ist hier, dass gerade große Unternehmen ihren Mitarbeitern über Betriebsvereinbarungen Arbeitsplatzsicherheit garantieren, im Gegenzug dafür aber Flexibilität erwarten. Das könnte Schule machen.

