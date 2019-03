Arbeiten – egal von wo

Von zu Hause aus arbeiten – das geht nur für Menschen, die einen klassischen Bürojob haben. Das dachte zunächst auch Emre Sari. Doch seit einiger Zeit erledigt der Kommissionierer beim Gesundheitskonzern Roche Diagnostics in Mannheim selbst einen Teil seiner Aufgaben vom heimischen Rechner aus. Bei dem Unternehmen gibt es seit vergangenem Herbst eine neue Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten.

Ziel ist es, möglichst vielen Mitarbeitern des Unternehmens die Möglichkeit zu geben, zumindest zeitweise von zu Hause oder unterwegs aus zu arbeiten – auch Beschäftigten in Produktion und Logistik. So wolle man die eigene Belegschaft dabei unterstützen, Privatleben und Beruf besser unter einen Hut zu bekommen.

Bestellungen bearbeiten und die Produkte für den Kunden entsprechend zusammenpacken – das ist die Hauptaufgabe von Emre Sari bei Roche. „Dazu muss ich natürlich auch weiter im Lager sein, das ist ja klar“, sagt der 32-Jährige. Daneben ist Sari aber auch für die Ideen-Initiative „Move“ in seiner Abteilung zuständig. Er ist also Ansprechpartner für Kollegen, die einen Verbesserungsvorschlag für das Arbeitsumfeld oder die Abläufe haben.

„Einem Mitarbeiter fällt zum Beispiel auf, dass Paletten an einer falschen Stelle gestapelt werden und man deshalb Umwege laufen muss oder die Gefahr besteht, dass man hängenbleibt oder stolpert“, erklärt Sari. Seine Aufgabe ist es, solche Hinweise aufzunehmen, zu dokumentieren und Lösungsvorschläge zu prüfen.

Früher kam der Kommissionierer teilweise schon vor seiner eigentlichen Schicht in den Betrieb, um sich darum zu kümmern. „Während des Tagesgeschäfts ist dazu keine Zeit“, erklärt er.

Inzwischen nimmt Sari diesen Teil der Arbeit mit nach Hause und setzt sich dort vor oder nach der Schicht an den Rechner. „Das ist für mich viel einfacher, weil ich das dann in Ruhe erledigen und mich ganz darauf konzentrieren kann“, sagt der Kommissionierer. Die zusätzlich anfallende Arbeitszeit geht auf ein entsprechendes Konto, wird dort gesammelt und kann dann zu einem späteren Zeitpunkt abgebaut werden. Auch andere Beschäftigte in der Logistik-Abteilung erledigen Sari zufolge inzwischen einen Teil ihrer Aufgaben zu Hause. „Unsere Vorarbeiter zum Beispiel machen Schichtpläne daheim am Rechner oder schreiben dort ihre Berichte.“

„Unser Ziel ist es, dass alle Beschäftigten da, wo es möglich ist, mobil arbeiten können, wenn sie wollen“, erklärt eine Roche-Sprecherin. „Natürlich ist das in Bereichen wie der Produktion und der Logistik nicht so einfach wie in der Verwaltung“, sagt sie. „Aber wir haben gezielt auch dort Pilotprojekte angestoßen, um zu testen, was machbar ist.“

Zunächst seien zwar einige Vorgesetzte in manchen Abteilungen skeptisch gewesen. „Viele sind aber dann positiv überrascht, wenn sie sehen, wie viele Tätigkeiten doch problemlos von einem anderen Ort aus erledigt werden können“, so die Sprecherin.

Möglich macht das vor allem der technische Fortschritt. So sei es inzwischen beispielsweise mit Hilfe einer 3-D-Brille sogar möglich, Maschinen aus der Ferne zu warten. „Wenn eine Anlage zum Beispiel eine Störung hat, kann sich ein Kollege vor Ort eine solche Brille aufsetzen. Derjenige, der für die Wartung zuständig ist, kann dann an einem ganz anderen Ort sitzen und über ein Laptop schauen, wo das Problem liegt und erklären, wie es gelöst werden kann – ohne, dass er dafür in den Betrieb kommen muss“, so Sprecherin.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019