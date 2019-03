Aus Lehm gebaut

Es ist ein symbolträchtiger Wandel: Wo einst US-Militärs Übungen absolvierten, spielen heute kleine Jungen und Mädchen im naturnahen Waldorf-Kindergarten. Wo Beton den Boden versiegelte, wird Bio-Gemüse angepflanzt. Und aus den Bruchstücken des früheren Panzerübungsplatzes wurde kurzerhand ein kleines Amphitheater errichtet.

Solche Entwicklungen sind ganz nach Götz Rehns Geschmack. „Die Verwandlung des einstigen Militärgeländes in einen friedvollen und gemeinschaftlich genutzten Campus versinnbildlicht den Alnatura-Leitgedanken, Sinnvolles für Mensch und Erde zu gestalten“, sagte der Gründer und Geschäftsführer des Biohändlers Alnatura, als er vor einigen Wochen den neuen Firmensitz auf dem früheren Kasernenareal in Darmstadt einweihte.

Die Gründe für den Umzug von Alnatura sind unterdessen eher pragmatisch: Die frühere Verwaltung im südhessischen Bickenbach war nach 30 Jahren schlicht zu klein für das Unternehmen geworden. Das neue Firmenareal, das in den vergangenen zweieinhalb Jahren nun auf dem früheren US-Kasernengelände der Kelley-Barracks in Darmstadt entstanden ist, umfasst 55 000 Quadratmeter. 420 Beschäftigte des Biohändlers arbeiten dort seit Mitte Januar in der neuen Zentrale.

Für sie hat sich einiges geändert: Denn in dem neuen Bürogebäude gibt es unter anderem keine festen Schreibtische mehr. „Wir Mitarbeiter gehen jeden Morgen zu unserem Aufbewahrungsschrank, holen unseren Computer und unsere Tastatur heraus und suchen uns dann einen Platz, an dem wir arbeiten wollen“, erklärt eine Unternehmenssprecherin das Konzept. Ziel sei es unter anderem, den Austausch zwischen den Kollegen zu fördern. „Das hat sich bis jetzt schon absolut bewahrheitet: Man sitzt immer wieder mit anderen Kollegen zusammen, erfährt etwas über ihre Projekte und lernt Neues dazu“, sagt sie.

Auch „äußerlich“ ist Alnatura beim Bau seiner Zentrale ungewöhnliche Wege gegangen: So ist die Fassade des Gebäudes aus Lehm gestaltet. Er wurde zusammen mit Lavaschotter aus der Eifel und recyceltem Material aus dem Tunnel-Aushub des Bahnprojekts Stuttgart 21 in den Wänden verarbeitet. Lehm reguliere das Raumklima auf natürliche Weise und beeinflusse zudem die Raumakustik positiv, teilt das südhessische Unternehmen zur Begründung mit.

Die Versorgung mit Strom und Wärme erfolgt den Angaben nach über Photovoltaik und Geothermieanlagen, als eine Art Klimaanlage funktioniert ein Erdkanal, der Frischluft aus dem benachbarten Wald liefert. Der Wasserbedarf für das Gebäude und die Außenanlagen wird über eine Regenwasser-Zisterne gedeckt. Weil der Bau damit insgesamt besonders energieeffizient ist, hat es die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen gerade mit einem Preis ausgezeichnet.

Mehrere Bereiche auf dem Areal sind für die Öffentlichkeit zugänglich: So sind die 88 – bereits ausgebuchten – Plätze im Waldorf-Kindergarten nicht nur für Alnatura-Mitarbeiter reserviert. Auch das vegetarische Restaurant, ein Anbieter aus der Schweiz, ist für Besucher von außerhalb geöffnet. Auf 5000 Quadratmetern werden zudem Bio-Gärten verpachtet.

Wie viel Geld genau der Biohändler für die neue Firmenzentrale und die Gestaltung des Areals in die Hand genommen hat, verrät er nicht. Die Rede ist von Investitionen im unteren zweistelligen Millionenbereich.

Insgesamt beschäftigt Alnatura nach eigenen Angaben derzeit rund 3150 Mitarbeiter, davon etwa 420 in der Firmenzentrale. Der Biohändler betreibt im Moment 133 eigene Filialen, zudem werden die Produkte über verschiedene Handelspartner verkauft. Zu dem Unternehmen gehört auch ein großes Verteilzentrum in Lorsch.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019