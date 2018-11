Aus rund wird eckig

Seit Oktober steht sie erst in den Regalen einiger Drogeriemärkte und Discounter. Das Mannheimer Stadtmarketing präsentiert sie derzeit in seiner Freiluftaufstellung „Galerie der Innovationen“ auf dem Alten Meßplatz in Mannheim. Sie muss also schon etwas besonders sein, diese kleine Pappschachtel. Und tatsächlich ist sie eine nur scheinbar nebensächliche Neuentwicklung für Essity, wie der früher auf den Namen „Zellstoff“ hörende und zuletzt SCA genannte Hygienepapierhersteller im Mannheimer Stadtteil Waldhof betont. Denn zum ersten Mal gibt es jetzt ein gefaltetes Haushaltstuch – der Weg dahin war nicht einfach.

Aber reicht die alte Küchenrolle von „Zewa Wisch& Weg“ nicht? Nein, sagt Zaneta Locher, die bei Essity für die Weiterentwicklung von Haushaltstüchern mit verantwortlich ist. Die Managerin verweist darauf, dass das Unternehmen kontinuierlich Studien zum Verbraucherverhalten macht. „Wir haben festgestellt: Die Mehrheit der Haushalte verwendet Küchenrollen auch außerhalb der Küche, beispielsweise im Bad oder am Esstisch“, so Locher. Es sei daher „naheliegend“ gewesen, „dem Verbraucher ein Format anzubieten, das einerseits praktisch überall im Haus platziert werden kann – und das man andererseits schnell und einfach aus der Packung nehmen kann, wenn ein Malheur passiert“.

Entstanden ist eine Pappschachtel, die es in sechs unterschiedlichen Designs gibt – mancher mag ja für den Hobbyraum vielleicht ein anderes Aussehen als fürs Bad. Aus ihr werden „nur so viele Tücher gezogen, wie wirklich benötigt werden“, so Locher. Die Box biete Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung, sei leicht zu öffnen, der Füllstand jederzeit sichtbar.

Statt 45 Tüchern auf der Rolle sind in der Packung 75 – das höhere Fassungsvermögen wird dank hoher Kompression und fehlender Hülse erreicht. Nicht für den Verbraucher, aber für Hersteller und Handel wichtig: Der Lkw-Transport ist einfacher, weil auf eine Palette mehr Schachteln passen als Rollen. Und die Papprolle fällt weg – was Abfallmengen (und Kosten) reduziert.

Wenn Simon Deckenbach, Betriebsleiter der Taschentuchproduktion im Werk Mannheim, so ein gefaltetes Küchentuch aus der Packung zieht, hat er ein besonderes Gefühl – denn er weiß, wie aufwendig es ist, die Tücher da reinzubekommen. Gefaltete oder gerollte Produkte herzustellen, sei „völlig unterschiedlich“. Man habe dafür „eine neue Anlage gebaut, die es in der Form noch nie gegeben hat, eine komplett neue Technologie“.

Die Entscheidung, die Anlage in Mannheim zu errichten, fiel neben der logistisch günstigen, zentralen Lage der Quadratestadt vor allem deshalb, weil hier ohnehin das hochwertige, besonders saugfähige sogenannte „TAD-Papier“ produziert wird. Beauftragt wurde das sogenannte „Hanky-Team“, das sonst Taschentücher herstellt. Die wissen, wie man Taschentücher faltet – und haben das dann auf die Küchentücher übertragen.

„Aber es war eine enorme Herausforderung“, sagt Deckenbach, „die technischen Anforderungen an die neuen Maschinen waren selbst für einige Maschinenlieferanten eine große Hürde“, erzählt er: „Wir mussten schließlich das Runde ins Eckige kriegen“, wie er unter Anspielung auf eine Fußball-Redewendung sagt. Doch jetzt läuft die „Schlange“, wie die Kollegen die Anlage nennen – weil sie sich auf 1600 Quadratmetern 158 Meter lang durch eine Halle auf dem Waldhof zieht.

Die Maschine zur Herstellung des „Quick Packs“ mit der patentierten Öffnung besteht aus 13 einzelnen Einheiten. Es geht los mit der Abrollung, also jenen riesigen Rollen aus Rohmaterial – Tissue-Watte – , die die Grundlage des saugfähigen Produkts bilden. Mit Walzen wird das Material mit den charakteristischen Prägungen versehen. Dann folgen zwei Stahlwalzen ohne Profil, die das weiche Spezialpapier so glätten, dass es seine Saugfähigkeit behält. „Es muss immer genau die gleiche Dicke haben, das ist die Herausforderung, denn sonst passen keine 75 Blatt in die Box“, erläutert Manager Deckenbach.

Wie gefaltet wird, das nennt Deckenbach nur „eine Blackbox“ – Details dazu darf er ebenso wenig verraten wie die Geschwindigkeit der Maschine oder Produktionszahlen. Das alles fällt unter das Betriebsgeheimnis, denn noch hat kein Mitbewerber solch eine Küchenrolle, die keine Rolle mehr ist, im Angebot.

Jedenfalls folge nach dem Falten das Verpacken in die Box, es werden Paletten gestapelt und verschnürt, bereit zum Transport. Solch eine Neuheit produzieren, ihr technisch den Weg ebnen zu können, das mache ihn und sein Team „schon stolz, ja, doch, das kann man wirklich sagen“, so Simon Deckenbach. Neue Arbeitsplätze seien dadurch zwar nicht entstanden, aber bestehende gesichert worden – „denn wir sind ja froh, wenn wir trotz aller Automatisierungsprozesse die Zahl halten“.

