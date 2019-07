Noch nie waren neue Schulden für die Bundesrepublik Deutschland so günstig wie in diesen Tagen. Wer derzeit eine Staatsanleihe kauft, bekommt dafür nicht nur keine Zinsen. Die Anleger zahlen sogar dafür, dass ihr Geld in einem sicheren Hafen aufbewahrt wird.

Was für den Staat gut ist, liegt den Anlegern schwer im Magen, zumal die Niedrigzinsphase aller Voraussicht nach noch eine ganze Weile anhalten wird. Auch private Sparer können bei traditionellen Geldanlagen wie Festgeld, Tagesgeld oder Sparkonto keine attraktive Verzinsung mehr erwarten. Im Gegenteil.

Die Inflation knabbert am Wert bestehender Geldvermögen. Ende 2018 lag nach Angaben der Stiftung Warentest ein Drittel der rund sechs Billionen Euro auf Tagesgeldkonten. Da die Preise im vergangenen Jahr um 1,8 Prozent stiegen, die Geldanlagen aber gerade einmal 0,02 Prozent Zins im Durchschnitt abwarfen, verlor das Vermögen an Wert. Die Kaufkraft des Guthabens ging rechnerisch von 1000 Euro am Jahresanfang auf 983 Euro am Silvestertag zurück. „In den vergangenen Jahren war die reale Rendite meistens negativ, was zu einer ‘Enteignung’ der Sparer führt“, heißt es in einem neuen Ratgeber der Stiftung zur „Geldanlage für Mutige“. Mut bedeutet in diesem Fall, mit risikoreichen Geldanlagen höhere Zinsen zu erwirtschaften. Dazu zählen die Autoren zunächst Aktien, Indexfonds oder Anleihen. Aber die Verbraucherschützer erklären auch, wie sich mit hochriskanten Geschäften, etwa Rohstoffen, Devisen, Zertifikaten oder Kryptowährungen das Vermögen mehren lässt. Letzteres ist überraschend, da die Stiftung bisher eher vor allzu unsicheren Anlagen gewarnt hat. Das hat aber viele Menschen nicht davon abgehalten, auf den entsprechenden Märkten ihr Glück zu suchen. „Bitcoin war ein Partythema“, sagt die Finanzexpertin der Stiftung, Karin Baur. Mit Hilfe des Ratgebers will sie die Leser im Umgang mit den reizvollen, aber auch riskanten Alternativen zum Sparbuch schulen. Im Gegensatz zu manch anderen Autoren versprechen die Verbraucherschützer keine schnelle Vermehrung des Vermögens, sondern den vernünftigen Umgang mit den Rücklagen, das „Terrassenmodell“.

Die erste Stufe ist das Girokonto, auf dem zumindest eine Monatsausgabe angesammelt werden sollte. Als zweite folgt der Aufbau eines Notgroschens, auf den die Sparer jederzeit zugreifen können, also etwa Tagesgeld. Die dritte Stufe ist ebenfalls noch auf Sicherheit bedacht. Hier geht es um den Grundstock für die Erfüllung mittelfristiger Wünsche, etwa das Eigenkapital für den Wohnungskauf. Als Viertes rät die Stiftung zum langfristigen Vermögensaufbau durch Aktien, Index- oder Investmentfonds. Auf lange Sicht haben diese bisher verlässlich hohe Renditen erzielt.

Erst wenn diese vier Stufen erklommen sind, können Sparer den Experten zufolge erwägen, noch vorhandene zusätzliche Mittel in die hochriskanten Finanzprodukte zu stecken. Wie Zertifikate, Optionsscheine oder Genussrechte funktionieren, erklären die Autoren anschaulich. Anhand von Prüflisten erhalten die Leser eine Hilfestellung für ihre Entscheidungen. Die Stiftung Warentest bleibt damit ihrer Linie am Ende treu. Es wird viel erklärt, aber wenig versprochen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.07.2019