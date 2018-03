Cowboys, Gaukler, Kannibalen

Anzeige

Eine Wirtschaftsmesse als Volksbelustigung? Heute undenkbar! Bei der ältesten Messe der Region – anno 1613 mit kurfürstlichem Privileg geadelt – ist dies hingegen selbstverständlich. Auch wenn beim frühen Mannheimer Maimarkt „Kauffhandel“ und Viehmarkt im Mittelpunkt stehen, gehört Jahrmarktrummel von Anfang an dazu – und mag die Obrigkeit damals „Zoten und Possen von Comödianten, durch welche züchtige Ohren geärgert werden“, noch so beklagen.

Neben Gauklern, Musikanten, Bärenführern und Feuerspuckern nutzen auch Zahnreißer, Bruchschneider – wie sich damals Leistenbruch-Chirurgen nennen – und allerlei Quacksalber die Massenveranstaltung, um mit ihren Diensten Furore wie Kasse zu machen. Im 19. Jahrhundert kommen Schauen mit exotischen Tieren in Mode. Ein Brief von 1875 schildert: „Neben Löwe und Tiger auch ein Zebra, ein Stachelschwein und ein kleines graues unförmliches Thier“, das als „Rakun“ in der Bedeutung von Waschbär bezeichnet wird. Wie bunt es in damaligen Messezeiten zugeht, dokumentiert eine vom Mannheimer Stadtarchiv herausgegebene Schrift über vier Maimarkt-Jahrhunderte.

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts locken die mit dem „Kauffhandel“ verknüpften, aber über die Stadt verteilten Vergnügungsprogramme auch mit Buden und Zelten, die höchst „Erschröckliches“ zum Bestaunen präsentieren, natürlich gegen einen Obolus. Beispielsweise einen – angeblichen – Kannibalen aus Afrika, der in Ketten Gebrüll von sich gibt. Beliebt sind außerdem „Mädchen ohne Rumpf“ und vor allem Sensationen aus der Neuen Welt, wovon eine Anzeige aus dem „Mannheimer Generalanzeiger“ von 1891 kündet. Diese preist Vorstellungen von „Buffalo Bill‘s Wild West“ mit Cowboys, Pferden und „Scenen aus dem westlichen Grenzleben“ an. Man höre und staune, es sollen mit „besonderer „Erlaubniß des Gouverments der Vereinigten Staaten“ auch 100 wilde Indianer kommen, die „am letzten Aufruhr beteiligt waren und Kriegsgefangene wurden“.