Das passende Restaurant

Der Gastgeber sollte ein Restaurant wählen, das er aus eigener Erfahrung kennt. Wie ist das Essen, wie ist der Service? Sonst könnte es böse Überraschungen geben – und das im Beisein wichtiger Geschäftspartner.

Wer ein Schnellrestaurant mit Selbstbedienung vorschlägt, macht gleich den ersten Fehler. Denn dort ist es schwierig, eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu erzeugen. Deshalb sollte sich auch der gewählte Tisch in einer ruhigen Ecke befinden, also nicht nahe des Eingangs oder der Toilette.

Wer die Einladung ausspricht, übernimmt nicht nur die Restaurantwahl, sondern in der Regel auch die Rechnung. Ein besonders aufmerksamer Gastgeber bringt in Erfahrung, welche kulinarischen Vorlieben es in der Runde gibt. Im Zweifelsfall passt der gehobene Italiener – dort gibt es mit Fleisch, Fisch, Pasta, Pizza, Salaten und Suppen eine breite Auswahl.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018