Die Zukunft ist digital

Megatrend. Umwälzung. Revolution. Allesamt Umschreibungen für die Digitalisierung. Wie auch immer man sie charakterisieren mag – die Gesellschaft wird sich durch sie stark verändern. Das Institut für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim stellt fest: Das Thema werde von Politik und Wirtschaft ernst genommen, alle zögen an einem Strang. Schon alleine das unterstreicht die Wichtigkeit.

Die Digitalisierung wird die Art und Weise, wie Menschen leben, arbeiten, kommunizieren und Wertschöpfung erzeugen, grundlegend verändern (siehe Infokasten). Dadurch entstehen auch Ängste. Führt die Automatisierung und Digitalisierung tatsächlich zum Abbau von Jobs? Welche sind gefährdet? Wie verändern sich Arbeitsinhalte?

Der aktuelle Report des Mannheimer Personaldienstleisters Hays zeigt, dass eher positive Effekte zu erwarten sind. „Jenseits neuer Bereiche werden sich auch bestehende Berufsfelder durch Anreicherung mit neuen Qualifikationen entwickeln“, erklärt Co-Autor Frank Schabel. „Unter dem Strich erwarte ich daher eher mehr Jobs als weniger.“

Andere Untersuchungen gehen davon aus, dass vor allem Industrieunternehmen profitieren werden. „Gerade die fortschreitende Digitalisierung im deutschen Maschinenbau wird dazu beitragen, dass die Branche mittel- bis langfristig Produktivitätsgewinne einfährt“, heißt es in einer Studie des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).

Die Digitalisierung verändert nicht nur bestehende Berufe, sie schafft auch neue. So gibt es seit Sommer 2018 die Ausbildung zum „Kaufmann/-frau im E-Commerce“. „Kaufleute im E-Commerce sind im Internethandel an der Schnittstelle von Einkauf, Werbung, Logistik, Buchhaltung und IT tätig“, erklärt Harald Töltl, Geschäftsführer Berufsbildung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Nach Angaben des Handelsverbands HDE in Berlin wurden für das erste Ausbildungsjahr in dem neuen Lehrberuf bundesweit knapp 1400 Verträge abgeschlossen. IHK-Geschäftsführer Töltl ist überzeugt, dass weitere folgen werden: „Der Bedarf der Unternehmen an diesem Beruf wird angesichts des Booms beim Online-Handel steigen.“

Smartphone, Tablet – die Technik macht es längst möglich, dass viele Aufgaben zeit- und ortsunabhängig erledigt werden können. Zum Beispiel beim Gesundheitsunternehmen Roche Diagnostics in Mannheim. Dort gibt es seit Herbst 2018 eine neue Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten. „Unser Ziel ist es, dass alle Beschäftigten da, wo es möglich ist, mobil arbeiten können, wenn sie wollen“, sagt eine Unternehmenssprecherin. Das gelte nicht nur für Mitarbeiter in der Verwaltung, sondern beispielsweise auch in der Produktion und der Logistik. Durch die technische Entwickung sei es inzwischen sogar möglich, Maschinen aus der Ferne zu warten – mit Hilfe einer 3-D-Brille.

Wie sehr sich der digitale Wandel vollzieht, merkt man auch daran, dass Unternehmen zunehmend neue Einheiten oder einen „CDO“ einführen. Was klingt wie ein geheimer Code, ist ein „Chief Digital Officer“, ein Verantwortlicher für Digitales also. Beim Ludwigshafener Chemiekonzern BASF zum Beispiel hat Christoph Wegner diese Aufgabe übernommen. Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller will bis zum Jahr 2020 die Prozesse in mehr als 350 Anlagen der BASF digitalisieren. Dafür sind alle Aktivitäten auf den Feldern Digitalisierung und Informationstechnik gebündelt worden. Der Mannheimer Bilfinger-Konzern richtet für die Einheit „Digital Next“ sogar eine Zentrale in der Heidelberger Bahnstadt ein.

Beispiel für das gemeinsame Wirken von Politik und Wirtschaft sind Digitalgipfel der Bundesregierung und der Länder. Das baden-württembergische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg lädt Anfang April Firmen zu „Wirtschaft 4.0 BW“ nach Stuttgart ein, um sie bei der Digitalisierung zu unterstützen.

