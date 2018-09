Ein Gläschen in Ehren . . .

Bei einem Geschäftsessen ist es durchaus üblich, Alkohol zu trinken. Einen guten Wein zum Beispiel. Doch bitte nur in Maßen! Eine lockere Zunge kann peinlich sein, zudem sind schnell brisante Informationen ausgeplaudert – zu einem Projekt, schlimmstenfalls zur kaputten Ehe.

Ein zweites Getränk grundsätzlich nur bestellen, wenn die ganze Gruppe dahin tendiert. Das gilt auch für einen Absacker nach dem Essen: Wenn alle ihren Magen „aufräumen wollen“, darf man sich ebenfalls einen Digestif bestellen. Selbstverständlich nur, wenn man ihn auch verträgt.

Egal ob Bier, Wein oder Schnaps: Zum ersten Schluck fordert allein der Gastgeber auf. Gläser mit Stiel sollten Gäste auch an diesem anfassen. Nicht am Kelch, das erwärmt den Wein. Zudem hinterlässt es teils fettige Fingerabdrücke. Cocktails sollte sich bei einem Geschäftsessen in Deutschland grundsätzlich niemand bestellen.

Übrigens: Jeder darf den Verzehr von Alkohol ohne Angabe von Gründen ablehnen. Der Gastgeber kann sogar Alkohol ausschenken und selbst Wasser trinken. Das ist kein Fauxpas.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018