Ein großer Name und die Liebe zum Meer

Es sind zwei Besonderheiten, die Kunden in diesem Bekleidungsgeschäft in der Heidelberger Hauptstraße sofort bemerken: Zum einen das ungewöhnliche Ambiente eines „Strandhauses“, mit maritimen Möbeln und einer urlaubsgleichen Atmosphäre. Zum anderen der Name, der über allem schwebt: Adenauer & Co. Tatsächlich können Kunden hier legere Bekleidung und Strandmode bei einem Verwandten von Konrad Adenauer, dem ersten Bundeskanzler Deutschlands, kaufen. Firmengründer Andreas Adenauer ist ein Enkel des Politikers. Als der Altkanzler 1967 verstarb, war Andreas Adenauer sechs Jahre alt.

Sein ganzes Leben lang ist der Nachfahre schon in der Welt der Mode zu Hause – seit 2010 mit seiner eigenen Marke. 26 Filialen – „Strandhäuser“ genannt – hat die Kette inzwischen, 21 davon werden als Franchise geführt. Passend zur inhaltlichen Ausrichtung ballen sich viele der Boutiquen entlang der deutschen Nord- und Ostseeküste, aber auch in Österreich und auf der Insel Mallorca sind sie vertreten. Seit Spätsommer dieses Jahres gibt es eine Filiale in Heidelberg.

„Als Kind habe ich sehr viel Zeit in Schweden verbracht, und dort waren wir fast immer am Wasser – so ist meine Leidenschaft für das Meer geweckt worden“, erklärt Andreas Adenauer. Nach Möglichkeit legt der Firmengründer bei der Einrichtung selbst Hand an: Auch in Heidelberg zeigte er vor der Eröffnung mit dem Akkubohrer vollen Einsatz für seine Geschäftsidee.

Dass bei der Marke Adenauer & Co Leidenschaft dazugehört, erklärt sich aus der beruflichen Erfahrung, die Andreas Adenauer in den Jahren vor der Geschäftsgründung gesammelt hat. Nach mehreren Stationen in der Textilbranche wechselte er Ende der 1990er Jahre ins Management von Esprit. Ab 2004 war er zwei Jahre lang Präsident von Esprit in Nordamerika, anschließend bis 2009 im Spitzenmanagement von O’Neill. Im Jahr 2010 schließlich wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit. Der Umsatz von Adenauer & Co lag nach Unternehmensangaben im vergangenen Jahr bei mehr als zehn Millionen Euro.

„Wir bergreifen uns als ein familiäres, deutsches Textilunternehmen, das mitten in Europa sitzt und mit dem Kontinent eng verbunden ist“, sagt Andreas Adenauer. Etwa 80 Prozent der Produktion seien daher auch in Europa angesiedelt, was die Qualität der Produkte sicherstellen würde. Auch faire Arbeitsbedingungen können aus Sicht von Adenauer auf diesem Weg garantiert werden.

Als Zielgruppe sieht das Unternehmen entsprechend „qualitäts-orientierte“ Kunden an, die auch bereit sind, höhere Preise zu zahlen. „Gleichzeitig richtet sich unsere Mode an unkomplizierte und sportlich-aktive Menschen, die ihre Liebe zu Strand und Meer ausdrücken wollen.“ Für das Heidelberger „Strandhaus“ scheint dieses Konzept aufzugehen. „Wir sind nach unseren ersten drei Monaten sehr zufrieden“, sagt Filialleiter Stephan Heinrich, der auch die Niederlassungen in Frankfurt und Bad Kreuznach führt.

Geschickt will die Marke zumindest teilweise die größte Gefahr für stationäre Einzelhändler umgehen: Die Konkurrenz durch das Internet und reine Versandshops, die oftmals günstigere Angebote führen können. „Diese Internetseiten sind schlicht unemotional“, sagt Andreas Adenauer. „Unsere Stärke liegt im Lebensgefühl, welches wir vermitteln. Dazu kommen Qualität und ein Einkaufserlebnis – das kann es digital nicht in dieser Form geben.“

Die strategische Ausrichtung verfolgt Andreas Adenauer trotz des schnellen Firmenwachstums weiterhin mit persönlichem Einsatz. Produktentwicklungen, Lieferantenbesuche in ganz Europa, Marketing- und Expansions-Entscheidungen laufen beim Unternehmensgründer zusammen. Dabei sieht Adenauer seinen Familiennamen – der immerhin Teil des Geschäftsmodells ist – als steten Antrieb. „Die Liebe zu Deutschland und den Mut, anders zu sein, können unsere Kunden aus unserem Namen ableiten“, sagt Andreas Adenauer.

Ob er es bei einer solchen Verbundenheit zum Großvater nicht bereut hat, Mode statt Politik zum Lebensinhalt gemacht zu haben? „Wieso ,statt’? Bis heute war Bekleidung an der Reihe – was die Zukunft zeigt, weiß man nie“, erklärt der Enkel des ersten deutschen Bundeskanzlers.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018