Ein vernetztes Zuhause

Licht und Heizung via Smartphone steuern, Haushaltsgeräte per Stimme bedienen, oder die eigenen vier Wände mit intelligenten Überwachungssensoren sicherer machen: Jeder vierte Bundesbürger besitzt nach Angaben des Branchenverbandes Bitkom mindestens eine Anwendung für Smart Homes, für schlaue Häuser also.

Verbreitet sind demnach vor allem intelligente Beleuchtung, Video-Überwachung und

...