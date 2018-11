Gründung: Die Entega wurde 1999 als Tochter der HEAG gegründet. Inder HEAG Holding hat die Stadt Darmstadt ihre Beteiligung gebündelt. Die Wurzeln des Unternehmens reichen zurück in das Jahr 1912, als die Hessische Eisenbahn AG gegründet wurde. Sie war unter anderem für den Betrieb der elektrischen Straßenbahn in Darmstadt zuständig. Später integrierte die Stadt auch ihr Elektrizitätswerk in das Unternehmen.

Sitz: Darmstadt

Mitarbeiter: 2000

Eigentümer: Die Stadt Darmstadt hält mit rund 93 Prozent die Mehrheit der Anteile an Entega, weitere Aktien sind im Besitz der Mitarbeiter und andere Städte und Gemeinden.

Umsatz 2017: 1,57 Milliarden Euro

Beteiligungen: Das Unternehmen ist unter anderem mit knapp 25 Prozent an dem Offshore-Windpark Global Tech 1 in der Nordsee beteiligt.

Ökostrom-Projekte: Die Entega betreibt nach eigenen Angaben mehrere Wind- und Solarparks

Angebot: Wasser, Wärme, Gas, Strom, Telefonie und Internet

