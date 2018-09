Etikette pflegen

Der berühmte Adolph Freiherr Knigge (1752-1796) hat „Über den Umgang mit Menschen“ als Anleitung geschrieben, jedem mit Respekt und Toleranz zu begegnen. Manieren sind seiner Ansicht nach eine hohe Kunst.

Für das Geschäftsessen heißt das zuerst, pünktlich – und ordentlich gekleidet zu erscheinen. Dazu gehören auch die Hände, die Haare und bei Frauen das Makeup. Letzteres darf gerne jederzeit aufgefrischt und nachgezogen werden, allerdings niemals bei Tisch. Man entschuldigt sich und zieht sich in entsprechende Örtlichkeiten zurück.

Zu dem Geschäftsessen sollte das Mobiltelefon am besten ausgeschaltet sein. Es gibt nichts Unhöflicheres, als während eines Gesprächs auf dem Handy herumzuspielen. Wer einen wichtigen Anruf erwartet, schaltet auf Vibrationsalarm um und entschuldigt sich gegebenenfalls vom Tisch. So oder so: Das Mobiltelefon niemals auf den Tisch legen! Denn das zeigt: Der mögliche Anruf ist wichtiger als der Gesprächspartner am Tisch.

Übrigens: Bestimmte Beilagen oder ganze Gänge dürfen ausgelassen werden. Diskretes ablehnen ist erlaubt – mit Betonung auf „diskret“. Also nicht: „Das mag ich nicht!“ Falls Beilagenplatten durchgereicht werden, einfach unkommentiert weiterreichen. Dasselbe gilt, wenn etwas nicht schmeckt. Es ist keine Schande, einen Rest auf dem Teller liegen zu lassen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018