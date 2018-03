Familie lenkt den Maimarkt

Anzeige

„Macht das nicht die Stadt?“ Auch noch nach Jahrzehnten kennt man bei der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft (MAG) diese Frage. Doch der Maimarkt als mit weitem Abstand größte Messeveranstaltung der Region, dazu viele andere Events und die Vermietung des Mannheimer Messegeländes im Mühlfeld, das liegt alles rein in privater Hand – was sich bewährt hat.

Der Maimarkt geht auf das Jahr 1613 zurück und hat sich in diesen mehr als 400 Jahren aus einem Viehmarkt zur mit Abstand größten Verbraucherausstellung Deutschlands mit um die 340 000 Besuchern entwickelt. Es war 1961, als die Stadt Mannheim die Entscheidung traf, den Maimarkt (damals knapp 20 000 Besucher) in private Hände zu geben: die Mannheimer Ausstellungsgesellschaft – ein Familienunternehmen. So blieb es auch nach dem Umzug auf das Mühlfeld 1985.

Knapp 60 Mitarbeiter

Längst stellt die MAG nicht nur den Maimarkt auf die Beine. Das Fertighauscenter gehört dazu, der Weihnachtsmarkt am Wasserturm, eigene Messen wie die „Jobs for future“, die Vermietung vom Maimarktgelände sowie der dortigen Hallen. Mit 58 Veranstaltungen und 321 Belegungstagen im Jahr 2017 ist das Areal gut ausgelastet. Aber auch in Villingen-Schwenningen ist die Firmengruppe aktiv, organisiert mit der Südwest-Messe eine Art „kleinen Maimarkt“ und dazu Fachmessen.