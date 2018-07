Freiheit auf zwei Rädern

Anzeige

Der Heidelberger Stefan Knopf verdient sein Geld mit dem, was er selbst am liebsten macht: Er ermöglicht Bikern weltweite Touren mit ihrem eigenen Motorrad. Sein Firmensitz in der Kirchheimer Hardtstraße verfügt über Werkstatt, Lager, sechs Gästezimmer und Aufenthaltsräume. Von dort aus organisiert Knopf den Transport der Maschinen per Schiff oder per Luftfracht, kümmert sich um die nötigen Versicherungen und Zollformalitäten. Während der Saison von April bis Oktober sind die Zimmer durchgehend belegt, Knopf hilft an sieben Tagen pro Woche bei der Tourenplanung, stellt Kartenmaterial zur Verfügung, repariert Bikes oder vermietet Motorräder.

Werbung macht er keine. Sein Rundum-Service spricht sich in Blogs, Foren und auf Bikertreffen herum. Einmal im Jahr stellt er sein Konzept als Gastredner bei einem großen Motorradtreffen in den USA vor, in vielen Reiseberichten oder Büchern von Weltenbummlern wird er ebenfalls erwähnt. So kam es schon vor, dass spätabends ein unangemeldeter russischer Biker vor der Tür stand. Er hatte in einer abgelegenen Bar in der Mongolei von Knopfs Rundumservice gehört. Auch ein kuwaitischer Scheich kam überraschend für einen Ölwechsel vorbei. „Den haben wir offenbar zu seiner Zufriedenheit erledigt“, schmunzelt Knopf. Denn aktuell erwartet er einen Container mit 20 Motorrädern aus Kuwait. Auch Biker aus europäischen Ländern wie Malta, Island oder Norwegen finden mittlerweile den Weg nach Kirchheim. „Bei uns bekommen die Leute alles in einem. In dieser Form sind wir die Einzigen weltweit.“ Dazu kommt die verkehrsgünstige Lage mit der Nähe zum Frankfurter Flughafen, zum Schwarzwald und zu den Alpen.

Saisongeschäft Die offizielle Firmierung lautet Knopf Motorradreisen, im internationalen Sprachgebrauch, auf der Internetseite oder in E-Mails wird meist der Begriff Knopf Tours verwendet. Außerhalb der Saison kümmert sich Knopf hauptsächlich um Transportangelegenheiten. hdue

Knopf teilt die Begeisterung seiner Kunden, denn schon als kleiner Junge wusste er: „Wenn ich 18 bin, fahre ich mit dem Motorrad durch die USA.“ Diesen Plan verfolgte der gelernte Bäcker mit Nachdruck. Ohne Sprachkenntnisse heuerte er auf einem Frachter an, der ihn und seine BMW R 45 mit nach New Orleans nahm. Die Reise führte ihn von Florida bis nach Alaska und dann über Denver und Los Angeles nach Hawaii. Immer wieder arbeitete er als Bäcker.