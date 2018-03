„Gemeinsam ist besser als einsam“

Anzeige

„Wir wussten, dass wir gut sind, aber andere wussten es nicht“: So beschreibt Kirsten Korte, die Leiterin des Convention Bureaus, die Ausgangslage vor zehn Jahren. Anfang 2008 bescheinigte eine Studie des Europäischen Instituts für Tagungs-wirtschaft der Tagungs-, Kongress- und Eventbranche (KTE) in der Metropolregion Rhein-Neckar „ein enormes Potenzial“, wie sich Korte erinnert: „Wir haben hier hochwertige Kongresscenter, professionelle Tagungshotellerie, ungewöhnliche Locations und Möglichkeiten für abwechslungsreiche Incentive-Programme, dazu beste infrastrukturelle Anbindung“, zählt sie auf.

Allerdings habe die Studie auch Handlungsbedarf aufgezeigt, „denn diese Stärken waren national und vor allem international zu wenig bekannt“, blickt sie zurück. „Sogar große Firmen und Veranstalter aus unserer Region sind lieber woanders hingefahren und erkannten nicht, was es hier vor Ort alles gibt“. Warum also nicht die Kräfte bündeln, eine gemeinsame Marke schaffen, sich enger vernetzen und so die Branche zum Wachstumsmotor für die gesamte Region machen?

Treibende Kraft war Michel Maugé, damals Chef des Mannheimer Rosengartens; die Keimzelle eine Tagungsbörse der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar. Zu den Mitgliedern der ersten Stunde zählten außer dem Mannheimer Kongresszentrum noch die BASF-Wirtschaftsbetriebe, das Congressforum Frankenthal, das Palatin Kongresshotel Wiesloch, die Stadtholding Landau, die Lukom Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft, Heidelberg Marketing, der Verband Region Rhein-Neckar und die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH. Mit der Zeit erkannten nicht nur große Kongresszentren und Tagungshotels die Bedeutung des Netzwerks, sondern auch kleine Boutiquehotels und Dienstleister – von Technikfirmen, Veranstaltungsagenturen, Caterern und Messebauern bis hin zu Pyrotechnikern.