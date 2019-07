Gründung samt Master

Lieber ein Unternehmen gründen oder den Master-Abschluss an der Universität machen? Beides gleichzeitig geht. Seit 1. Juli ermöglicht es der Studiengang „Entrepreneurship in digitalen Zeiten“, auch auf Grundlage der eigenen Geschäftsidee den Master of Arts abzulegen. Anbieter ist die SRH Fernhochschule The Mobile University im schwäbischen Riedlingen (Landkreis Biberach) zusammen mit dem Gründer-Institut der SRH Hochschule Heidelberg. Der Fernstudiengang soll Lerneinheiten zeitlich flexibel mit den Anforderungen an die Gründung eines Start-ups verbinden.

Die Gedanken dahinter: Die Motivation ist hoch, wenn sich Inhalte und Prüfungsthemen auf das eigene Projekt beziehen. Zudem soll das Studium ohne inhaltliche oder zeitliche Risiken möglich sein. Denn sowohl die Studieninhalte als auch Projektarbeiten oder Prüfungen orientieren sich größtenteils am eigenen Unternehmen der Teilnehmer.

„So können Präsentationen im Fach Marketing auf Basis des eigenen Geschäftsmodelles abgelegt werden“, erklärt Bernhard Küppers (kleines Bild). Der Leiter des SRH Gründer-Instituts mit Sitz in der Kurfürsten-Anlage ist zusammen mit Angela Bittner-Fesseler von der SRH Mobile University verantwortlich für Konzept und Umsetzung dieses Studienganges.

Die Zielgruppen: Studenten, die ihre eigene, innovative Geschäftsidee entwickeln, überprüfen und im besten Fall verwirklichen wollen. Oder Mitarbeiter mittelständischer Unternehmen, denen schon lange eine Idee unter den Nägeln brennt und die etwas Neues ausprobieren wollen.

Es sollen alle Inhalte vermittelt werden, die zur Gründung wichtig sind: Marketing, Kundenbindung oder Führungsmanagement. Mit Wahlmodulen lassen sich eigene Schwerpunkte auf Themen wie Design Thinking, Datenanalyse oder Industrie 4.0 legen. Die Digitalisierung nimmt dabei großen Raum ein. „Alle Inhalte vermitteln wir aus Sicht des Gründers.“

Voraussetzung ist eine akademische Vorqualifikation in Form eines abgeschlossenen Hochschulstudiums oder eines gleichgestellten Abschlusses – egal, ob in Betriebswirtschaftslehre, Informatik, einem technischen Fach oder einer Naturwissenschaft.

Im besten Fall bringen die Studierenden eine eigene Gründungsidee mit. „Wir werden jeden Studierenden zu Beginn zu einem persönlichen Gespräch bitten um zu sehen, ob es eine Idee gibt und wie weit das Projekt schon gediehen ist“, erklärt Küppers. Bei dieser Gelegenheit kann auch geprüft werden, ob die Möglichkeit zur Förderung durch ein Stipendium besteht. Denn die SRH als private Hochschule erhebt auch für diesen Studiengang Kosten. Möglich ist eine Förderung von bis zu 2500 Euro monatlich für die Dauer von einem Jahr.

Die Studierenden können sowohl die Infrastruktur als auch das Veranstaltungsangebot des SRH Gründer-Instituts nutzen. Denn die Voraussetzung für eine erfolgreiche Gründung sind neben einer innovativen Geschäftsidee ein kompetentes Team sowie ein tragfähiges Netzwerk. Jungunternehmer können auf Expertise und Kontakte von Küppers und seinen Kollegen aus der Wirtschaftswelt zurückgreifen.

Küppers ist sicher, mit diesem Masterstudiengang neue, zukunftsweisende Wege zu gehen: „Ich halte das für eine Bildungsinnovation – ich kenne das so nicht.“ Seit rund einem Jahr leitet er das SRH Gründer-Institut und soll in einer Doppelfunktion auch die Verantwortung für den neuen Studiengang übernehmen.

Seine Hauptaufgabe sieht er darin, Studierende und junge Gründer mit dem nötigen Wissen auszustatten, um ihre innovative Geschäftsidee in ein erfolgreiches Unternehmen umzusetzen. „Meine Aufgabe ist es aber auch, darauf hinzuweisen, wenn die Idee keine Chance hat.“ Und genau darin sieht er den größten Vorteil des neuen Studienganges: „Damit können Sie nicht scheitern!“ Im besten Fall erreicht man einen akademischen Abschluss und hat parallel dazu ein Unternehmen gegründet.

Selbst wenn sich die Idee des Start-ups in der Praxis als nicht tragfähig erweist, bleiben der Master-Abschluss und viel Erfahrung auf dem Gebiet der „Entrepreneurship in digitalen Zeiten“, das derzeit sehr gefragt ist. „Das wäre dann Scheitern mit Benefit“, erklärt Küppers. „Denn unsere Absolventen werden hochattraktiv für ihre zukünftigen Arbeitgeber sein.“ (Bild: Küppers)

Info: Mehr Infos, auch zur Bewerbung: https://bit.ly/2RPU6lE

