Ideenschmiede aus Mannheim

Anzeige

Inzwischen macht bei der m:con die reine Vermietung der Säle nur etwa die Hälfte des Umsatzes aus. Vielmehr rangiert die m:con unter den Top fünf aller Kongressagenturen Deutschlands. Und nicht nur in der ganzen Republik sowie im deutschsprachigen Ausland sind die Mannheimer Experten im Einsatz – sogar in Übersee. Zunächst tagte 2017 die Terex Corporation, weltweit tätiger Hersteller von Hubtechnologie und Maschinen zur Materialaufbereitung mit Hauptsitz in Westport, mit über 1200 Teilnehmern im Rosengarten. Danach engagierte Terex Mannheimer Mitarbeiter, um auch bei einer Tagung in Dallas die Teilnehmerregistrierung abzuwickeln.

„Die m:con ist im internationalen Markt angekommen“, so Bastian Fiedler zufrieden. „Das zeigt, dass wir uns mit unserer Erfahrung, auch mit den Ideen des Teams einen guten Ruf erworben haben“, erklärt Johann W. Wagner.

Entscheidend sei dabei einfach der „ganzheitliche Ansatz“, so Wagner: „Wir bieten einfach mehr!“ Damit meint er, dass er bei Kunden – ob Firmen oder Verbände – nicht allein mit der ausgezeichneten Lage von Mannheim als ICE-Knotenpunkt mit 185 Verbindungen täglich oder des Rosengartens direkt innerhalb der Innenstadt sowie seinen erst 2007 modernisierten Räumen punkten kann. Dazu kommt ein Komplettservice – von der logistischen Planung und Organisation über die inhaltliche Ausgestaltung, die didaktische Konzeption sowie die Finanzierung und Vermarktung bis hin zur Referentenbetreuung, Teilnehmerregistrierung und technischer Inszenierung. „Wir planen und setzen jeden Kongress, jede Tagung an jedem Ort in Deutschland und Europa um“, so Fiedler. Egal, ob Medizinerkongress oder Firmentagung.

Das reicht von Details wie Buchungsformulare, Adressverwaltung, Teilnehmerakquisition, Anmeldebestätigungen, Gruppenbuchungen in Hotels und Namensschilder bis zur Frage, wo die Gäste sich abends erholen, Party feiern oder sich zum Netzwerken treffen. Das geht bis zum Engagement der passenden Künstler, der Deko – auf Wunsch gemäß des Markenauftritts der Firma – bis zum Bustransfer. Die m:con-Mitarbeiter entwickeln auch alternative Veranstaltungsformate wie offene Tagungen (Barcamps), auf denen die Teilnehmer den Verlauf festlegen. „Wissen inszenieren und damit Begeisterung auslösen“ nennt Fiedler das. Die nötige Technik wird ebenso mitvermietet. Da immer mehr Kongresse dadurch finanziert werden, dass Firmen Ausstellungsfläche mieten und sich dort präsentieren, wickelt die m:con das komplett ab.

Dabei behält die m:con ihre Erfahrung nicht für sich. 2005 gründete sie die International Event & Congress Akademie (IECA), die berufsbegleitende Weiterbildungskurse für Personen bietet, die in der Veranstaltungsbranche arbeiten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018