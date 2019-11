So ein richtig gutes Gefühl hatte Jonas Gärtner zuerst gar nicht. „Vor allem die Theorieprüfung fand ich ziemlich kompliziert, da kamen Themen dran, die meine Mitschüler und ich nicht erwartet hatten“, erinnert sich der 21-Jährige. Umso überraschter war er, als eines Morgens sein Ausbildungsleiter im Mercedes-Benz Nutzfahrzeugzentrum Mannheim freudestrahlend auf ihn zukam und ihm mitteilte, dass er deutschlandweit die beste Prüfung zum Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker abgelegt hat.

„Damit hatte ich nach der Theorieprüfung wirklich nicht gerechnet, aber am Ende lief es doch besser als gedacht“, sagt Gärtner. Auch die praktische Prüfung lief rund. Hier musste der 21-Jährige innerhalb von zwölf Stunden ein Bauteil herstellen, im konkreten Fall einen Längsträger für die Karosserie eines Fahrzeugs inklusive Aufnahme für das Federbein. „Da bekommt man das Blech und Zeichnungen als Vorlage und dann kann man loslegen. Da war ich relativ gut vorbereitet“, sagt Gärtner. Wochenlang Theorie gelernt habe er für seinen Abschluss aber nicht. „Wenn man in der Schule aufpasst und sich für die Themen interessiert, muss man am Schluss gar nicht mehr so viel lernen“, glaubt der 21-Jährige.

„Das Tolle an meinem Beruf finde ich, dass ich das Ergebnis meiner Arbeit immer direkt sehen kann. Wenn ich montags einen Unfallwagen in die Werkstatt bekomme und der freitags dann wieder total rund läuft, ist das einfach etwas Schönes“, sagt er. Jetzt will Gärtner erst einmal weiter Berufserfahrung sammeln – im Mercedes-Benz Nutzfahrzeugzentrum in Mannheim-Friedrichsfeld ist er übernommen worden. Irgendwann will der Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker auf jeden Fall noch seinen Meister machen. Die Nase voll vom Lernen hat er jedenfalls nicht. „Die Branche entwickelt sich so schnell weiter, da muss man sowieso dauernd am Ball bleiben, damit man bei der Technik mitkommt“, sagt er.

Gärtner ist unterdessen nicht der einzige Auszubildende bei der Mercedes-Benz-Niederlassung in Mannheim, der es in diesem Jahr unter die bundesbesten Prüflinge geschafft hat. Sein Lehrlingskollege Tim Wacker hat deutschlandweit die beste Prüfung zum Kraftfahrzeugmechatroniker abgelegt.

