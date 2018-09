Kampf den Spaghetti

Schon mal geschafft, auf halbwegs elegante Art gegrillte Scampis aus ihrem Panzer zu befreien? Oder souverän Spaghetti Vongole aufzugabeln, ohne dabei Soßen-Spuren auf der Bluse, der Tischdecke oder anderen unpassenden Stellen zu hinterlassen? Nein? Dann ist klar, was beim nächsten Geschäftsessen eher nicht bestellt werden sollte.

Dazu gehören übrigens auch Burger (ganz unangenehm, wenn beim Reinbeißen das Bratfett Richtung Handgelenk läuft), Spinat (macht sich gar nicht gut zwischen den Zähnen) oder Sushi (zumindest für Stäbchen-Anfänger, denn die anfangs wohlgeformten Häppchen plumpsen gerne mal ganz oder teilweise in die Sojasoße).

Wer nicht gerade aussieht wie Julia Roberts in „Pretty Women“ und alles – aber auch wirklich alles – mit ihrem hinreißenden Lächeln überspielen kann, sollte natürlich auch von Weinberg-Schnecken lieber die Finger lassen. Insgesamt ist bei der Bestellung Maß halten angesagt. Will heißen: Lieber erst mal abwarten, was der Gastgeber odert – bevor man vollmundig nach dem Sechs-Gänge-Menü verlangt.

