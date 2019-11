Klick für Klick Neues lernen

Die europaweite „Code Week“ ermöglicht Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, sich eine Woche und auch länger als Programmierer und Entwickler auszuprobieren.

An der offenen Veranstaltungsreihe, die gern als Graswurzelbewegung bezeichnet wird, beteiligen sich vor allem Bildungsträger und Firmen, häufig in Kooperation.

SAP ist der größte europäische Softwarehersteller. Ursprünglich stand der Name des 1972 in Weinheim gegründeten und seit 1980 in Walldorf residierenden Unternehmens für „System, Anwendungen, Produkte“ in der Datenverarbeitung.

Der Heidelberger Ortsverein der Lebenshilfe besteht seit 1961 und sieht als seine Aufgabe, Menschen aller Altersgruppen mit geistiger und mehrfacher Behinderung und deren Angehörige zu beraten, zu betreuen und Einrichtungen wie integrative Kindergärten oder Werkstätten vorzuhalten beziehungsweise „offene Hilfen“ zu bieten. wam