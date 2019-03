Lass das mal die Papas machen

Beim dritten Kind wollte Johannes Martens alles ein bisschen anders machen. Nach der Geburt seiner ersten beiden Kinder war der 40-Jährige zwei Monate zu Hause geblieben. Dieses Mal aber wollte er sich ein ganzes Jahr Elternzeit nehmen. Was sein Arbeitgeber dazu sagte? Der für Deutschland zuständige Personalchef von SAP war begeistert. Man wolle mehr Väter wie ihn, sagte er seinem Mitarbeiter.

Martens weiß aber auch: Eine Selbstverständlichkeit ist diese Reaktion nicht. „Väter treffen in der Gesellschaft immer noch auf eine bestimmte Erwartungshaltung“, sagt der Account-Manager bei dem Walldorfer Software-Konzern. „Da wird häufig als selbstverständlich vorausgesetzt, dass sie den ganzen Tag arbeiten – und die Mutter sich stets und immer darum kümmert, dass das Kind von der Kita, der Schule oder vom Sport abgeholt wird. Egal ob sie auch arbeitet oder nicht.“

Die Frage, wie sich Familie und Beruf unter einen Hut bringen lassen, wie man Karriere machen und trotzdem Zeit für seine Kinder haben kann, beschäftigt nicht nur Frauen. Bei SAP ist deshalb ein Väternetzwerk entstanden. Der Organisationskreis, zu dem auch Martens gehört, besteht aus 17 Kollegen – die Zahl der Teilnehmer liegt inzwischen bei fast 100. SAP ist zudem Mitglied im bundesweiten Väternetzwerk, einem Zusammenschluss von knapp 20 Arbeitgebern.

Die Mitglieder des SAP-internen Netzwerks treffen sich regelmäßig zum Frühstück und Erfahrungsaustausch und stellen im Mitarbeiterportal Informationen zusammen. Zu Elternzeit, Home-Office, Teilzeit-Arbeit.

„Wenn ein Mann 50 Prozent arbeiten will, stößt er damit in der Gesellschaft häufig noch auf Vorbehalte. Da wird man dann gefragt: Machst du damit nicht deine Karriere kaputt?“, sagt Martens. „Wir müssen Väter ermutigen, selbstbewusst aufzutreten und zu sagen: Ich sehe nicht ein, dass es meine Karriere torpediert, wenn ich ein, zwei Jahre bei meinen Kindern zu Hause bleibe.“

Sein eigener Arbeitgeber biete bei dem Thema schon eine ganze Menge Möglichkeiten, findet der dreifache Vater. Schließlich profitiere auch ein Unternehmen davon, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind. „Wenn es mir privat nicht gut geht, weil ich zum Beispiel meine Kinder kaum noch sehe, dann strahlt das auch auf mein Berufsleben aus.“

Wer länger als ein paar Monate in Elternzeit gehen oder danach an festen Tagen im Home-Office arbeiten will, soll bei SAP die Möglichkeit dazu bekommen. „Für uns ist es wichtig, glückliche Mitarbeiter zu haben“, sagt Unternehmenssprecher Björn Emde. „Bei einer Umfrage dazu wurde der Aspekt Flexibilität am häufigsten genannt – und zwar nicht nur von Frauen.“

Das Elterngeld wurde in Deutschland 2007 eingeführt – und soll es Müttern wie Vätern ermöglichen, für eine bestimmte Zeit aus dem Beruf auszusteigen, um sich um den Nachwuchs zu kümmern. Eine finanzielle Unterstützung für diese Auszeit ist also gegeben. Allerdings heißt das nicht, dass die Mehrheit der Väter diese auch nutzen würde. Laut dem „Väterreport“ des Bundesfamilienministeriums fänden es zwar 60 Prozent der Eltern mit Kindern unter drei Jahren ideal, wenn sich beide Partner gleichermaßen in Beruf und Familie einbringen könnten. In die Tat umgesetzt wird dieses Modell aber nur von 14 Prozent. Im Februar teilte das Statistische Bundesamt mit, dass Väter im Alter zwischen 18 und 64 Jahren sogar mehr arbeiten als Männer dieser Altersspanne ohne Kinder. Für viele Väter mag die Sorge vor finanziellen Engpässen eine Rolle spielen. Vielleicht sind manche aber auch ganz froh, wenn sie dem Familientrubel ab und zu entfliehen können.

Martens räumt ein: Als er ein ganzes Jahr bei seinen Töchtern und seinem Sohn zu Hause blieb, sei das „verdammt anstrengend“ gewesen. Aber auch lehrreich: „Ich habe diese Zeit sehr genossen. Am meisten Spaß hat es mir gemacht, den ganz normalen Alltag zu begleiten und nachzuvollziehen, was meine Frau zuvor alles geleistet hat.“ Nicht zuletzt habe er auch eine Menge darüber gelernt, wie man Prioritäten setzt. „Ich bin meinem Unternehmen verbunden, und ich fühle mich ihm gegenüber verantwortlich. Trotzdem muss ich am Sonntag nicht ständig aufs Handy schauen, wenn ich mit meinen Kindern im Park bin.“

Als SAP im vergangenen Jahr das Väternetzwerk offiziell startete und vorstellte, kamen die Diskussionsteilnehmer in einer Expertenrunde zu dem Schluss: Wenn Väter sich mehr Zeit für ihre Familie wünschen und ihre Arbeitszeit reduzieren wollen, dann fehlen ihnen schlicht noch die Vorbilder. Martens findet: „Wir stehen noch am Anfang, wenn es darum geht, dass Väter selbstbewusst auftreten und ihre Rechte einfordern.“ Dabei soll auch das Väternetzwerk helfen. „Wir sind gerade dabei, uns diese Vorbilder zu schaffen.“

