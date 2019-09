Leerstelle statt Lehrstelle

Dieses Jahr hat es auch Markus Reinold erwischt. Oder besser: seine Firma. Zum ersten Mal seit 1953 hat der alteingesessene Mannheimer Malerbetrieb keinen passenden Lehrling gefunden. „Wir bieten jedes Jahr mindestens einen neuen Ausbildungsplatz an, aber dieses Mal haben wir niemanden bekommen“, sagt Reinold. „Und ich fürchte, dass es in den nächsten Jahren nicht besser wird.“

So wie dem Mannheimer Maler- und Lackierermeister geht es vielen Betrieben in der Region. Zum Start des Ausbildungsjahrs Anfang September waren bei der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) und der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar Odenwald insgesamt noch mehr als 1600 offene Lehrstellen gemeldet. „Die Unternehmen wollen ausbilden. Es fehlt aber an Bewerbungen“, hatte IHK-Präsident Manfred Schnabel kürzlich beklagt.

Auch im Betrieb von Malermeister Reinold kommen immer weniger Bewerbungen auf Lehrstellen an. „Vor zehn Jahren waren es noch 30 bis 40, heute sind es fünf oder sechs“, erzählt er. „Und den Kandidaten fehlen dann oft die Grundvoraussetzungen bei den Noten oder der persönlichen Reife“, erklärt Reinold und sagt: „Wenn mir ein Jugendlicher im Vorstellungsgespräch erklärt, er könne morgens nicht vor halb neun anfangen, weil er nachts unterwegs sei, fällt mir echt nichts mehr ein.“ Generell fehle vielen Jugendlichen die Motivation, im Handwerk zu arbeiten. „Bei Wind und Wetter draußen arbeiten, das wollen die meisten nicht.“ Wer sich überhaupt für eine Ausbildung interessiere, den ziehe es eher in die Industrie, glaubt Reinold.

Doch nicht nur im Handwerk, auch in anderen Wirtschaftszweigen gelingt es nicht jedem Unternehmen, seine Lehrstellen zu besetzen. Der Pharmagroßhändler Noweda, der Apotheken mit Medikamenten beliefert, wollte an seinem Standort in Mosbach dieses Jahr vier junge Menschen zur Fachkraft für Lagerlogistik ausbilden. Gefunden hat sich nur einer, die übrigen drei Plätze sind frei geblieben.

„Das war letztes Jahr leider auch schon so“, sagt Ausbilder Erich Ludwig. „Mit Blick auf unseren künftigen Personalbedarf ist das schade. Wir können bei Engpässen zwar versuchen, Mitarbeiter aus anderen Niederlassungen zu gewinnen, aber es hat für uns natürlich Vorteile, wenn jemand hier am Standort ausgebildet ist und schon alles kennt.“

Möglichkeiten, selbst gegenzusteuern, sieht Ludwig kaum. „Ich denke, das ist ein generelles Problem. Wer in der Schule halbwegs gut ist, entscheidet sich eher für ein Studium als für eine Ausbildung“, glaubt er. Bei der Metallbau-Firma Gassert in Schriesheim wollte man sich damit unterdessen nicht abfinden – und ist dieses Jahr in die Offensive gegangen. „Wir haben unser Ausbildungsplatzangebot deutlich breiter kommuniziert, zum Beispiel über die Handwerkskammer und die Agentur für Arbeit“, sagt Kathrin Kunze, die bei Gassert die Personalabteilung und das Marketing leitet. Auf dem Mathaisemarkt stellte sich das Unternehmen vor, außerdem präsentierte es sich bei der Aktion „Speed-Jobbing“ der Handwerkskammer – eine Art Speed-Dating, bei dem sich Betriebe und potenzielle Azubis in kurzen, ungezwungenen Gesprächen kennenlernen können. „Das war super. Beim klassischen Bewerbungsgespräch in der Firma sind die Jugendlichen oft total eingeschüchtert, und man kann sich deshalb gar kein richtiges Bild von ihnen machen. Wir hatten deshalb schon oft überlegt, wie man das lockerer gestalten kann“, sagt Kunze. Darüber hinaus präsentiere sich der Betrieb seit Jahresbeginn aktiv in sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram. Dort habe man die Mitarbeiter vorgestellt, außerdem berichte man in Fotostories über Aktionen im Team, beispielsweise ein gemeinsames Bowling. „Ich denke, dass junge Leute neben fachlichen und finanziellen Aspekten der Ausbildung bei ihrer Entscheidung schon auch auf das Miteinander im Unternehmen achten“, so Kunze.

Der Aufwand scheint sich für die Metallfirma zu lohnen: In der Vergangenheit hätten sich für neue Lehrstellen etwa zehn Interessenten gemeldet, in diesem Jahr seien es rund 40 gewesen, erzählt Kunze. Unter dem Strich habe man deshalb nun sogar drei statt – wie ursprünglich geplant – zwei neue Auszubildende eingestellt.

„Es ist sicher sinnvoll, die jungen Leute über soziale Netzwerke anzusprechen“, sagt auch Detlev Michalke, Sprecher der Mannheimer Handwerkskammer. „Auch eine gut aufgebaute Internetseite ist wichtig, das wird von manchen Betrieben leider vernachlässigt.“

Gerade im ländlichen Raum, wo es für Unternehmen teils besonders schwierig sei, passende Auszubildende zu gewinnen, gebe es unterdessen auch immer wieder Firmen, die sich etwas Besonderes einfallen ließen: So habe ein Bäcker im fränkischen Buchen angeboten, Lehrlinge, die mit dem Zug zur Arbeit kommen, am Bahnhof abzuholen, damit sie sich den Weg von dort zur Bäckerei sparen. Und ein Betrieb in Sinsheim schlage Lehrlingen vor, mittags mit ihnen Essen zu gehen und zu zahlen – weil er selbst keine Kantine hat.

