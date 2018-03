Anzeige

Der Einsatz wurde im vorigen Jahr durch die Aufnahme des Netzwerks in die Landesallianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg honoriert. „Wir werden zukünftig auch von der Förderzusage für die Initiative ‚Digital Hub kurpfalz&bw‘ durch das Land Baden-Württemberg profitieren“, berichtet Pins, „und können nun neben der Betreuung des ‚Smart Factory Demonstrators‘ auch dezentral in der Metropolregion passgenaue Unterstützungsangebote für kleine und mittlere Unternehmen auf den Weg bringen.“ Wer bei der Metropolregion Rhein-Neckar „nur“ an Chemie und industrielle Schwergewichte denke, greife viel zu kurz.

„Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA hat die Region als einen der europaweiten Top-3-Standorte im Softwarebereich ausgemacht und den besonders guten Mix aus Anbietern und Anwendern von Industrie 4.0-Lösungen hervorgehoben“, so Pins. „Die Metropolregion Rhein-Neckar möchte Modellregion der Digitalisierung in Deutschland werden. Unser Netzwerk trägt dazu bei.“

