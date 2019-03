Mechanik trifft Technik

Navigationssysteme, Elektroantriebe, selbstfahrende Autos – die Arbeit in Kfz-Werkstätten wird immer technischer. Daniel Bollack aus Bammental hat erst im Februar seine Meisterprüfung in einem Beruf bestanden, dessen Inhalte sich in den vergangenen Jahren massiv geändert haben. Er ist Kfz-Mechatroniker.

Bollacks Aufgabe ist es, für das optimale Zusammenspiel von Mechanik und Technik zu sorgen. In seinem Alltag spielen Begriffe wie Motormanagement oder computergesteuerte Prüfgeräte eine große Rolle. Als einen der weitreichendsten technischen Fortschritte in der Automobiltechnik der vergangenen zehn bis 15 Jahre bezeichnet er die Kommunikation zwischen den Systemen eines Fahrzeuges durch Datenübertragung. „Einheiten wie Klima-Automatik und Sensorik reden quasi miteinander.“ Hinzu kommen moderne elektronische Assistenzsysteme wie Einparkhilfe oder Spurerkennungssysteme.

Er selbst kommt zeitverzögert in Kontakt mit Neuerungen in der Fahrzeugtechnik. Denn sein Arbeitgeber im Mannheimer Stadtteil Käfertal ist eine freie Werkstatt. Neuwagen-Kunden kommen oft erst, wenn die Vertragsbindung abgelaufen ist. Dafür sieht Bollack eine große, herstellerübergreifende Bandbreite an Autos, Motorrädern und Nutzfahrzeugen.

Um- und Aufrüstungen von Standheizungen oder Klimaanlagen gehören zu seinem beruflichen Alltag, aber auch Routinearbeiten wie Reifen- oder Ölwechsel. Wenn es gilt, schwergängige Teile am Fahrwerk zu bewegen, sind die Aufgaben durchaus kräftezehrend. Das wird vorerst so bleiben: „Solange der Verbrennungsmotor nicht wegfällt, braucht man ausgeprägte handwerkliche Fähigkeiten bei der Instandsetzung.“

Trotz aller digitaler Unterstützung braucht ein moderner Kfz-Mechatroniker laut Bollak vor allem eines: logisches Denken und Systemkenntnis. Zwar werden Fehlercodes und -quellen digital ausgelesen, aber nicht alle ermittelten Diagnosen sind eindeutig. So kann der Grund bei Problemen mit der Kühlerflüssigkeit ein defekter Sensor – aber auch ein Marderbiss – sein. „Man muss wissen, welche Fehler sich wie auf das Gesamtsystem auswirken.“

Sein Berufsziel stand für den 22-Jährigen nie wirklich zur Debatte. Sein Großvater gegründete ein Autohaus in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis), das sein Vater heute führt. Da die Großeltern auf dem Firmengrundstück leben, ist er praktisch im Betrieb großgeworden. „Dass ich was mit Autos machen will, war mir früh klar.“

Klar war aber auch: „Ich wollte Ahnung von meinem Beruf haben, eine fundierte Ausbildung auf hohem Niveau war mir wichtig.“ Gesellen- und Meisterbrief als Kfz-Mechatroniker waren für ihn der erste Schritt. Dank eines Sonderprogramms der Kfz-Innung Rhein-Neckar-Odenwald erreichte er dieses Ziel in nur dreieinhalb Jahren. So lange dauert normalerweise allein die Ausbildung.

Ab dem Wintersemester 2019 möchte er Automobilwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Geislingen studieren und dadurch mehr über betriebswirtschaftliche Inhalte, zugeschnitten auf die Automobilbranche, lernen. „Nicht nur die Digitalisierung im technischen Bereich, sondern auch soziale Netzwerke, Vernetzungen oder moderne Unternehmensstrukturen gehören dazu.“ Er könnte es sich vorstellen, in das Autohaus der Familie einzusteigen. Mit einem Masterabschluss wäre auch ein Job bei einem Autohersteller oder einem Zulieferer möglich.

An seinem Beruf schätzt Bollack die tägliche Herausforderung. Je anspruchsvoller ein Problem, desto besser. Was er am besten findet: „Wenn ein Fahrzeug mit einem Problem kommt und ohne wieder vom Hof fährt.“

