Mein Büro ist dein Büro

Not macht erfinderisch. Vor allem bei hohen Mieten. Warum sollen sich Freiberufler und Jungunternehmer nicht einfach Büro-Räume teilen – oder diese nur für die Zeit mieten, in der sie tatsächlich gebraucht werden? Coworking Space heißt das Konzept, das in diesen Fällen helfen kann. Agenturen stellen Büroräume zur Verfügung und vermieten diese tageweise oder auch auf längere Zeit. Die Grundausstattung: eine gute Internetverbindung, ein Kaffee-Automat, ein Schreibtisch. Die Räume müssen mit öffentlichen Verkehrsmitteln schnell erreichbar sein, sich in zentraler Lage befinden.

Doch der Coworking-Ansatz kann über das gemeinsame Nutzen von Räumlichkeiten hinausgehen. Denn einigen Anbietern geht es auch darum, kreative Köpfe zusammenzubringen, für Inspiration zu sorgen und notwendige Informationen zur Existenzgründung bereitzustellen.

Das Konzept kommt aus den USA, es entstand in der berühmten Technologieregion Silicon Valley. Seit rund zehn Jahren gibt es Coworking in Deutschland. Das Wachstum ist rasant. Die Anbieter haben sich vor vier Jahren in der German Coworking Federation vernetzt. Ihre Grundwerte: Offenheit, Zugänglichkeit, Kollaboration, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft. Ziel des Zusammenschlusses ist es, eine „Arbeitskultur der Zukunft“ zu etablieren. Das Netzwerk will zur Diskussion anregen, persönliche Begegnungen ermöglichen, überregionale Projekte und Forschungen anstoßen. Deshalb findet vom 22. bis 24. März auch die Deutsche Coworking-Konferenz in Mannheim statt.

Veranstalter vor Ort ist die Breidenbach GmbH, deren Geschäftsführer Birk Frederik Bauer (kleines Bild) seit einem Jahr im erweiterten Vorstand des Coworking-Vereins ist. Er ist mit seiner Agentur seit sechs Jahren auf dem Markt und sucht die Zusammenarbeit mit dem Mannheimer Gründungszentrum, der Heidelberger Kultur- und Kreativwerkstatt und anderen Netzwerken. Zu seinen Kunden zählen rund 200 große und kleine Unternehmen. „Wir bringen diese Firmen zusammen, informieren über Förderangebote und können Kontakte weitergeben“, erklärt der 34-Jährige, der sich die Geschäftsführung mit zwei Kollegen teilt.

Das Anbieten von Coworking-Räumen sei durchaus ein riskantes Geschäft, macht Bauer deutlich. Hauptkostenfaktor seien dabei die Mieten. Bei Internet und anderer Ausstattung dagegen müsse die Agentur nur einmal investieren und könne so beispielsweise leistungsfähiges Internet gleich für 100 Arbeitsplätze anbieten. „Wir brauchen Immobilien in A-Lage“, sagt Bauer. Die Breidenbach Studios haben ihren Hauptsitz in der Hebelstraße in Heidelberg. Außerdem gibt es den FesterPlatz in der Kurfürsten-Anlage, die B Fabrik in der Bergheimer Straße und das Coworking im Dezernat 16 in der Emil-Maier-Straße in Heidelberg. In Mannheim bietet die Agentur Räume im Dock3 in der Hafenstraße an.

In allen Gebäuden gibt es funktionale Zonen, die verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden. „In manchen Bereichen ist gemeinschaftliches Arbeiten möglich, in anderen geht es leiser zu. Es gibt Telefonräume und Meeting-Räume. Und es gibt auch die Möglichkeit zur Entspannung.“

Um kleinen Unternehmen, Freiberuflern und Existenzgründern günstige Mietmöglichkeiten bieten zu können – „eine Flatrate gibt es bei uns für 200 Euro im Monat“, so Bauer – setzt die Breidenbach GmbH auf Querfinanzierung durch das Ausrichten von Veranstaltungen für große Unternehmen. „Wir wollen uns unterscheiden von Tagungshotels“, betont Bauer. Konzerne wie BASF oder Daimler wüssten auch das innovative Arbeitsumfeld in den Coworking-Räumlichkeiten zu schätzen und würden deshalb auch immer wieder Mitarbeiter für Projekte einmieten. Generell sieht Bauer für den Markt noch Chancen: „Der Trend wird weitergehen.“

Info: Weitere Infos unter: www.coworking-germany.org

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019