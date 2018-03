Mit der Gabe zur Ästhetik

Anzeige

Betonen und nicht übermalen. Für Reza Shari (43, kleines Bild) ist das die grundlegende Essenz des Schminkens. Seine Ausbildung zum Make-up-Artist – was auf Deutsch der Maskenbildner ist – absolvierte er an Fachakademien in der Schweiz und in Frankreich. Shari suchte nach Wegen, sein Wissen und seine Fertigkeiten weiterzugeben. So ist er Lehrer und Dozent geworden – an seiner eigenen Akademie.

In den T-Quadraten befindet sich die Mannheimer Make-up-Akademie, an der in nur wenigen Monaten aus einem interessierten Menschen mit Vorkenntnissen ein echter Make-up-Artist werden soll. „Ich habe die Räumlichkeiten völlig umgebaut“, sagt Shari. Für sein Engagement bekam er sogar einen Dankesbrief des Mannheimer Oberbürgermeisters Peter Kurz: „Junge und kreative Unternehmen sind Zukunftsträger.“

Mehr Informationen zum Unternehmen Die Reza Shari Make-Up-Akademie wurde 2006 gegründet und betreibt seit 2017 nach eigenen Angaben eine europaweit einmalige Online-Make-up-Akademie. Im Jahr 2016 entwickelte Reza Shari den deutschlandweit ersten und bisher einzigartigen IHK-zertifizierten Make-up-Artist-Lehrgang. Dafür bekam er den Sonderpreis Junge Wirtschaft 2017 beim Großen Preis des Mittelstandes. Der Lehrgang umfasst drei Monate mit 14 Modulen. Hier werden die Schüler online Schritt für Schritt an die Abschlussprüfung herangeführt. In Lernvideos wird alles erklärt, was für die anschließende Prüfung wichtig ist. Modul für Modul – jedes einzelne muss erfolgreich abgeschlossen werden – steigt der künftige Make-up-Artist auf. Parallel zur Ausbildung im Internet kann man auch einen Kurs in Mannheim besuchen, die Prüfungen sind dieselben, ebenso die Zertifikate. eig

Durch eine breite Schaufenstergalerie fällt Licht in den großen Raum, vor dem sich Spaziergänger tummeln. Frauen schauen ganz neugierig durch das Fenster, der eine oder andere Mann winkt auch schon mal. Warum ist der Kurs, den man auch online belegen kann, so stark gebucht? „Gutes Aussehen war den Menschen schon immer wichtig, aber heutzutage ist es wichtiger denn je“, erklärt Shari. „Die Manipulation durch das Internet ist deutlich größer, die Eitelkeit wird durch soziale Medien stark gefördert.“