Mittendrin statt nur dabei

Anzeige

Inzwischen sind ungefähr 120 Ausbildungspartner, die Dinkel betreut, im Boot. Ihm obliegt vor allem die Koordination des Studiengangs. Die eigentliche Lehrtätigkeit übernehmen zwei andere Professoren-Kollegen.

Das Studium baut auf den Grundlagen in Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Recht auf – und beschäftigt sich mit Wirtschaftsmathematik, Statistik und Buchführung. Die dritte Säule ist das Messe-, Kongress und Eventmanagement. Hier gibt es zunächst Einführungen in die Veranstaltungsbranche und das Projektmanagement. Dann geht es um Veranstaltungsrecht, Logistik, Messebau und Technik – sowie den Komplex Sicherheit. „Dieser gewinnt immer mehr an Bedeutung“, sagt Dinkel. Er verweist unter anderem auf das Duisburger Love-Parade-Unglück im Jahre 2010, als bei einer Massenpanik 21 Menschen ums Leben gekommen sind. Oder auf die Bedrohung durch extremistischen Terror.

Schließlich geht es in dem Studiengang auch um Eventdesign, Eventpsychologie, Dramaturgie und Inszenierung, zudem um Finanzmanagement und Mitarbeitereinsatzplanung. Als Wahlmöglichkeiten gibt es Sportmanagement oder Kulturmanagement. „Hier werden die erlernten Techniken ganz konkret angewandt“, erklärt Dinkel.

In den Praxisphasen begleiten die Studierenden in der Regel Projekte in den Unternehmen und können sich vom Stand eines Praktikanten im ersten Studienjahr quasi hocharbeiten bis zur Assistententätigkeit und der Planung eines eigenen Projekts im dritten Studienjahr. „Viele unserer Partner brauchen hier Kontinuität“, weiß Dinkel. Deshalb empfiehlt er den Ausbildungsbetrieben, zwei Studierende gleichzeitig zu beschäftigen, damit immer einer im Unternehmen und einer an der Hochschule ist. „Wir haben unser Lehrangebot entsprechend darauf ausgerichtet, dass wir die Vorlesungen und Seminare zweimal anbieten. So haben alle Studierenden eines Jahrgangs den gleichen Stand“, erklärt er. Am Ende der sechs Semester soll der Absolvent den logistischen Teil der Organisation beherrschen – im Sinne eines ökonomischen und kreativen Veranstaltungsmanagements.

Um die Zukunft seiner Absolventen ist Dinkel jedenfalls nicht bange. Viele Ausbildungsbetriebe übernähmen die Studierenden direkt – auch wenn es offiziell keine Übernahmegarantie gibt. Und die Branche ist für Dinkel ebenfalls eine sichere Bank. Denn trotz Digitalisierung und Internet sei der Mensch nach wie vor ein soziales Wesen, wolle anderen Menschen begegnen, sich mit ihnen auf fachlicher Ebene austauschen, die Freizeit gemeinsam genießen und Sport oder Konzerte „live“ erleben.

Die Duale Hochschule in Mannheim ist einer der wenigen Hochschulstandorte, an dem es überhaupt einen Studiengang mit diesem Zuschnitt gibt. Der Standort in Ravensburg hat ihn ebenfalls im Programm. Vergleichbare Angebote bieten unter anderem die Technische Universität Chemnitz (Sachsen) sowie die Hochschulen in Osnabrück oder Hannover (beide Niedersachsen).

Neben der Hochschulausbildung gibt es auch spannende Forschungsprojekte und Publikationen im Rahmen des Studiengangs. So untersucht ein Projekt, wohin Messe- und Veranstaltungsbesucher ihren Blick richten. Die Daten werden mit Hilfe von Spezialbrillen ermittelt. „Wir haben damit beispielsweise überprüft, wie gut Flucht- und Rettungswege ausgeschildert sind, ob Konzertbesucher problemlos ihren Platz finden und worauf Messebesucher ihren Fokus richten“, berichtet Dinkel. So kann er zum Beispiel von hoch gebauten Messeständen nur abraten, da der Blick sich in der Regel auf Stolperfallen auf dem Boden konzentriere.

Dinkel gibt gemeinsam mit dem Ravensburger Kollegen Stefan Luppold und dem Mannheimer Lehrprofessor Carsten Schrörer das Handbuch für Messe-, Kongress und Eventmanagement heraus. Außerdem sind Dinkel und seine beiden Lehrprofessoren Initiator des Eventforums Mannheim, das seit 2012 stattfindet.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018