Mode zum Kochen

Lästig bei der herkömmlichen Arbeitskleidung waren vor allem reibende Bänder im Nacken. Und in der Taille abgebundene Exemplare sind gerade für beleibtere Kunden unbequem. In Zusammenarbeit mit Barkeepern, Köchen und Winzern entwickelt der Modedesigner seine Schürze ständig weiter, um den täglichen Beanspruchungen des Kleidungsstücks gerecht zu werden.

Die „Trauth22“ etwa ist eine Schürze aus einem robusten, aber luftigen Canvas-Stoff, aufgrund der Zusammensetzung von 60 Prozent Baumwolle und 40 Prozent Polyester bis zu 90 Grad waschbar. Abnehmbare Ledergurte, die vorne am Latz mit Widerhaken in großen Ösen befestigt sind, führen über die Schultern, sind auf dem Rücken gekreuzt und seitlich befestigt. „Dadurch stören keine Bänder in Nacken und Taille, das Gewicht liegt auf den Schultern und die Schürze schwingt frei“, erklärt Trauth. „Berufskleidung sollte nicht stigmatisieren, sondern den Träger bei der Arbeit wertschätzen und fördern.“ Gefertigt werden die Produkte in Deutschland, Portugal und der Türkei.

Zu Beginn des Unternehmertums mit Sitz in der Textilerei im Quadrat C4, 6 schlägt Trauth noch jede Niete der Schürze selbst ein. „Das geht heute aufgrund der zahlreichen Anfragen nicht mehr.“ Sein Fokus liegt inzwischen auch nicht mehr allein auf der Schürze.

Das jüngste Produkt ist eine Kochjacke. Vor dem Entwurf hat sich der Modedesigner mit vielen Jungköchen zu deren Bedürfnissen ausgetauscht. Dadurch erfuhr er, dass die Wülste bei langen, gekrempelten Ärmeln genauso störten, wie der Kragen. Kurzerhand kürzte er daraufhin die Ärmel auf Dreiviertellänge und ließ den Kragen für mehr Bewegungsfreiheit komplett weg. Die Jacke ist am Hals abgerundet – „ein Detail aus meiner Modekollektion, das ich für eine sinnvolle Funktion in der Arbeitskleidung übernommen habe“. Da sie auf Wunsch der Kunden auch nicht aussehen sollte wie eine klassische Kochjacke, versieht Trauth sie statt der sonst üblichen, zweireihig angeordneten Knöpfe mit einer verdeckten Knopfleiste. Rücken und Front sind verlängert, um bauchfreies Arbeiten und ein Maurer-Dekolleté zu verhindern.

„Für uns ist wichtig, dass die Kunden unsere Produkte mit Stolz tragen“, betont Trauth. „Denn sie arbeiten heute meist nicht mehr hinter verschlossenen Türen“, so der 27-Jährige. In der Sternegastronomie wird immer öfter in offenen Küchen gearbeitet, der Koch bringt das Essen selbst an den Tisch oder bereitet es vor den Gästen zu. Die Schürzen, Kochjacken und Vorbinder können durch Farbe und eingesticktes Monogramm für jeden Geschmack individualisiert werden.

Inzwischen ist trauth fabrikate aus Mannheim weit über die Region hinaus in zahlreichen Metropolen der Welt vertreten. Belegschaften im „Kumpel und Keule“ Berlin, Empire Riverside Hotel Hamburg, „Neni“ in Wien oder auch der Vinoterra in Madrid tragen die Kollektion von Gabriel Trauth.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018