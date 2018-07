Müsli-Kreation aus Mannheim

Anzeige

Wie oft lockt die Lust auf etwas Süßes. Doch dann meldet sich prompt das schlechte Gewissen. Ungesund, zu viele Kalorien, massig Zucker, kommt es einem in den Sinn. „Viele Leute achten auf die Linie, leben nach Ernährungstrends – für mich bedeutet das eine Extraportion Stress“, erklärt Mert Phillip Karpuz, 23 Jahre alt. „Den wollte ich aus dem Alltag rausnehmen, die Menschen sollen sich nicht so viele Gedanken machen.“ So keimt in ihm die Idee, etwas Eigenes zu entwickeln: spezielle Müsliriegel. „Ich wollte was Süßes für jedermann kreieren, was zudem noch gesund ist.“

Im April 2017 übernahm er deshalb die Firma Nutso Nuts Kernels in Mannheim. Den früheren Großhandel für Nüsse führte er weiter, parallel dazu entwickelte er aber schon Zusammensetzung, Design und Marketing seiner neuen Produkte. Wenn er bisher nach Riegeln ohne Zuckerzusatz suchte, fand Karpuz in den Supermarktregalen entweder nur rein proteinhaltige für Sportler, Riegel mit unnatürlichen Zusatzstoffen oder welche, die ihm einfach zu trocken waren. Bei der Frage, was in sein Produkt hinein soll, war für ihn klar: Er wollte zwei Riegel ohne Zuckerzusatz – einen mit Quinoa und Erdbeerstückchen, einen mit Chia und Kokosflocken sowie Vollkorngetreide als Basis.

Gründer studiert Wirtschaftsinformatik Geschäftsführer Mert Phillip Karpuz (23, Bild) studiert derzeit Wirtschaftsinformatik, entschied sich aber parallel dazu, in die Selbstständigkeit zu gehen. Am 21. April 2017 übernahm er die Nutso Nuts Kernels GmbH in Mannheim, einen 2015 gegründeten Großhandel für Nüsse und Knabberartikel. Der Jungunternehmer entwickelte drei verschiedene Müsliriegel, die im November 2017 unter dem Namen Happy Bars auf den Markt kamen: Erdbeer-Quinoa, Kokos-Chia, Fünf-Früchte. Zum Start der neuen Produkte fing Karpuz mit neun Paletten an, bestückt mit jeweils 360 Kartons à 25 Riegel. In diesem Frühjahr lieferte ein Lastwagen bereits 33 Paletten an das Lager in Schifferstadt. gm

Der aus Südamerika stammende Quinoasamen ist nicht nur eine gute Proteinquelle, sondern auch reichhaltig an Mineralstoffen. Da komplett basisch, trage er zu einer ausgewogenen und gesunden Ernährung bei. Die kleinen Chia-Samen aus Mexiko weisen einen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, Calcium, Magnesium, Zink und Eisen sowie löslichen Ballaststoffen auf und gelten ebenfalls als sehr gesund. Nach Angaben von Karpuz gibt es diese Kombinationen mit Quinoa und Chia bislang nicht auf dem deutschen Markt. Produziert wird in einem EU-Nachbarland.