Offene Landschaften bei Freudenberg

Eine französische Studie unter Personen, die ihr Büro monatelang mit anderen geteilt hatten, ergab: 70 Prozent der Befragten haben ihre Arbeit effizienter erledigt als in einem klassischen Umfeld. Coworking ist inzwischen auch Bestandteil der Unternehmenskultur von Konzernen geworden. Die einen arbeiten mit Agenturen zusammen und mieten dort Arbeitsplätze. Die anderen entwickeln selbst Arbeitsplätze, die dem Coworking-Prinzip gerecht werden.

So gibt es bei der Freudenberg Gruppe mit Hauptsitz in Weinheim alle Arten von Arbeitsplätzen, auch solche, die die Kommunikation besonders fördern sollen. Einheitlich durchgesetzt werde das Konzept allerdings nicht, erklärt eine Unternehmenssprecherin: „Da die weltweit tätige Freudenberg Gruppe mit ihren zehn Geschäftsgruppen allerdings dezentral aufgestellt ist, sind die Bürostrukturen bei Freudenberg so divers wie das Unternehmen selbst. Es gibt weder eine einheitliche Bürostruktur noch ein ganzheitliches Arbeitsplatz-Konzept.“

Ein Beispiel für eine kommunikationsfördernde Bürolandschaft ist aus ihrer Sicht das Gebäude 120 im Industriepark in Weinheim, das 2017 eröffnet wurde und auf rund 14 000 Quadratmetern 800 Arbeitsplätze bereitstellt. Darunter sind 20 offene Büromodule mit je bis zu 40 Arbeitsplätzen sowie arbeitsplatznahen Rückzugs- und Besprechungsräumen in den Mittelzonen. Das vierstöckige Büro- und Verwaltungsgebäude verfügt zudem über ein Konferenz-Zentrum mit Medientechnik und ein Auditorium für 400 Personen. Auch das im Jahr 2009 eröffnete Vileda-Haus sei ein modernes und flexibles Gebäude, das auf 7000 Quadratmetern eine kreative Arbeitsatmosphäre und eine teamorientierte Kommunikation ermöglichen soll. Freudenberg hat weltweit rund 50 000 Mitarbeiter und stellt Dichtungs- und Schwingungstechnik, Vliesstoffe und Haushaltsgeräte her. kur

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019