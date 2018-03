Pausensnack ohne Reue

Anzeige

Das will Lucie Rebstock vermeiden. „Man kann gesund und dennoch schmackhaft kochen“, betont sie. An den von ihr kreierten „Gesunden Buffets“ sind die Produkte frei von Gluten, Laktose und Soja. Die Dorint-Köche backen nun sogar eigenes Brot, laktose- und glutenfrei. Es wird mit speziellem Käse und Gemüse belegt. Wer Süßes mag, bekommt es dennoch – verfeinert mit Erythrit statt mit Zucker. „Geschmacklich kein Unterschied, aber der Blutzuckerspiegel steigt nicht so rasant an“, erläutert Lucie Rebstock. Statt Weizen empfiehlt sie Mandel- und Kokosmehl. Denn sie weiß, dass ein Tagungsbuffet ganz ohne Kuchen nicht gut ankommt.

Mit dem Angebot „sind wir Vorreiter“, betont Kirsten H.-H. Stolle, Direktor des Dorint-Hotels. Das gelte für die Hotelkette selbst wie für die Kongresszentren. Er freut sich, „dass die Veranstalter das Angebot immer mehr annehmen“. Wenn auch, auffälligerweise, noch keiner der Medizinerkongresse die Beratung und spezielle Buffets der Ernährungsberaterin orderte. Aber etwa 15 Prozent der Kongressteilnehmer, so schätzt er, griffen inzwischen bei den gesunden Produkten zu, „Tendenz steigend“.

„Da bewährt sich, dass ich dabei stehe und erläuterte“, erklärt Lucie Rebstock. Allergiker seien besonders dankbar für das Angebot, „denn die fühlen sich sonst immer so ausgegrenzt, wenn sie etwas Spezielles verlangen müssen“, weiß sie. Das wiederum erleichtert die Arbeit aber auch für den Service: „Das hilft“, bemerkt Sebastian von der Born, stellvertretender Hoteldirektor und zuständig für den Cateringbereich.

Ob bei gesetztem Menü oder Buffet – Sonderwünsche und Nachfragen nach Zutaten hätten stets Küche und Service belastet. Einfach nur den üblichen Gemüseteller, den Vegetarier und Allergiker anderswo oft bekommen, wollte man auf Dauer nicht ständig auftischen. Nun wisse man, dass ein Buffet-Teil oder ein Gericht nahezu alle Wünsche und Unverträglichkeiten abdecke, ergänzt Uhlig.

Schließlich ist die Bewirtung von Kongressgästen „schon eine andere Herausforderung als eine normale Hotelküche“, wie er einräumt. Großveranstaltungen mit mehreren Tausend Teilnehmern sind im Rosengarten keine Seltenheit. Besonders gigantisch war im vergangenen Jahr die „Animagic-Convention“, ein Treffen von Fans japanischer Comics, die sich auch entsprechend kostümieren. 9000 Besucher an einem Tag gab es da. Da scheinen schon Ärztekongresse mit 6500 Gästen oder die BASF-Hauptversammlung mit rund 7000 Aktionären klein.

Für bis zu 2000 Teilnehmer ist das Dorint im Rosengarten selbst ausgerüstet. „Den Rest mieten wir zu, da kommen dann schon einmal zwei kompletten Sattelzüge und liefern knapp 60 Europaletten“, berichtet Sebastian von der Born. Das Personal, bis zu 350 Servicekräfte und 35 Köche am Tag, wird über Agenturen engagiert, kommt teils aus Frankfurt und Stuttgart.

„Man muss rechnen können, Mengen kalkulieren, trotzdem noch Vorräte haben und womöglich ganz fix reagieren können“, so von der Born. So schnellte bei einem Kongress im Vergleich zum Vorjahr plötzlich der Getränkeverbrauch deutlich in die Höhe, so dass ein weiterer Lkw mit Nachschub geordert werden musste. Der Grund: Es war ein paar Grad wärmer als bei der gleichen Veranstaltung im Vorjahr.

