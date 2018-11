Gründung: Die Stadt Ludwigshafen gründete das Unternehmen gemeinsam mit anderen pfälzischen Städten und Gemeinden im Jahr 1912.

Firmensitz: Ludwigshafen

Mitarbeiter: 1170

Eigentümer: Die Mehrheit der Pfalzwerke hält der Bezirksverband Pfalz (52,1 Prozent). 26,7 Prozent sind im Besitz des Essener Energieunternehmens innogy. Der Stadt Ludwigshafen gehören rund zehn Prozent der Anteile, knapp weitere zehn Prozent sind in kommunalem Streubesitz.

Beteiligungen: Das Unternehmen hält unter anderem Anteile an verschiedenen Stadtwerken in der Pfalz. Außerdem ist es am Ludwigshafener Immobilienunternehmen GAG beteiligt, ebenso wie an verschiedenen Anbietern und Betreibern von Photovoltaikanlagen.

Ökostrom-Projekte: Die Pfalzwerke sind unter anderem an mehreren Betreibern von Solarparks beteiligt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018