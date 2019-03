Rechtliche Regeln, Nutzerfreundlichkeit, Datenschutz

Arbeitet gerne am Computer: Denisha Womack. © privat

„Am Computer habe ich schon immer gerne gearbeitet“, sagt Denisha Womack. „Außerdem habe ich einen Beruf gesucht, in dem ich kreativ sein kann.“ Als die heute 19-Jährige im vergangenen Jahr erfahren hat, dass der Heidelberger Laborausstatter neoLab Migge eine Ausbildung zur Kauffrau im E-Commerce anbietet, hat sie deshalb nicht lange gezögert. „Am 1. August 2018 habe ich mit meiner Lehre angefangen und bin bisher total zufrieden“, sagt Womack.

Die 19-Jährige gehört damit quasi zu einer Pionier-Generation: Denn die Ausbildung zum „Kaufmann/-frau im E-Commerce“ gibt es erst seit Sommer 2018. Die dreijährige Lehre bereitet junge Menschen auf eine Karriere im Online-Handel vor. Und der gewinnt immer mehr an Bedeutung. Nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) wird inzwischen rund jeder zehnte Euro im Handel über das Internet ausgegeben, die Tendenz steigt seit Jahren.

Entsprechend wächst der Bedarf an ausgebildeten Fachkräften. Dem HDE zufolge wurden für das erste Ausbildungsjahr in dem neuen Lehrberuf knapp 1400 Verträge abgeschlossen. „Wir erwarten in diesem Jahr noch deutlich mehr Stellenangebote und Bewerber“, sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth laut einer Mitteilung. „Der Bedarf der Unternehmen an diesem Beruf wird angesichts des Booms beim Online-Handel steigen“, glaubt auch Harald Töltl, Geschäftsführer Berufsbildung bei der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar.

Bei Womacks Arbeitgeber neoLab Migge will man sich durch das neue Ausbildungsplatzangebot weitere eigene Fachkräfte für den Online-Handel sichern. „Bisher haben wir uns teilweise Unterstützung durch externe Dienstleister eingekauft. Jetzt wollen wir die Expertise noch stärker im eigenen Haus ausbauen“, erklärt Sebastian Behrendt. Als Digital Manager ist er bei dem Heidelberger Unternehmen unter anderem für den Web-Shop zuständig.

Die Produktpalette von neoLab Migge umfasst Behrendt zufolge rund 150 000 Produkte: vom einfachen Einweg-Handschuh über Chemikalien bis hin zu komplexen Laborgeräten. Viele Artikel können die Kunden inzwischen auf digitalem Weg kaufen – entweder über den Internet-Shop des Unternehmens oder über das sogenannte E-Procurement, also über spezielle digitale Beschaffungssysteme, wie sie vor allem große Firmen oder Einrichtungen wie beispielsweise Unikliniken für ihren Einkauf nutzen. Auszubildende Womack lernt während ihrer dreijährigen Lehre zum Beispiel, wie ein nutzerfreundlicher Online-Shop aussieht, welche speziellen rechtlichen Regeln beim Internet-Handel gelten und was beim Datenschutz beachtet werden muss. „Am meisten Spaß macht es mir zu überlegen, wie ich einen Artikel optimal im Internet präsentieren kann“, sagt sie.

Auch wenn der Schwerpunkt ihrer Ausbildung auf dem digitalen Vertrieb liegt, durchläuft Womack die „klassischen“ Abteilungen im Betrieb, wie Einkauf oder Produktmanagement. Zwei Tage in der Woche verbringt sie in der Berufsschule. Digital Manager Behrendt zufolge will neoLab Migge die eigene Expertise ausbauen: Ab diesem Jahr bietet der Laborausrüster demnach erstmals einen dualen Studienplatz im Fach Digitales Businessmanagement an.

