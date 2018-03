Rein ins Getümmel

Anzeige

Als sich die Heidelberg Mobil International GmbH vor zehn Jahren selbstständig gemacht hat, gab es laut Geschäftsführer Matthias Jöst (kleines Bild) weltweit nur zwei Unternehmen, die sich auf Anwendungen mit Geodaten spezialisierten: „Das waren Google und wir.“ Geforscht hatten die Heidelberger schon seit 1997 bei dem Forschungsprojekt „Deep Map“ der Klaus Tschira Stiftung, das mithilfe der Geoinformatik-Forschung einen mobilen digitalen Stadtführer für Heidelberg entwickelte. Damit war im Jahr 2006 der Weg frei für die Ausgründung als GmbH. Die Stadtführer-App ging in Heidelberg gleichzeitig mit dem kostenfreien drahtlosen Internet (Wlan) an den Start. Was mittlerweile jede deutsche Stadt anbietet, die etwas auf sich hält, sorgte seinerzeit für ein großes Medienecho.

2007 beteiligte sich das Unternehmen dann an einer Ausschreibung der Deutschen Messe in Hannover, um für die Computermesse Cebit eine App – also ein Programm für das Smartphone – zu entwickeln. „Diese Ausschreibung haben wir gewonnen“, so Jöst. Das war die Eintrittskarte in dieses Geschäftsfeld. Inzwischen sind auf der Kundenliste auch die Internationale Funkausstellung IFA in Berlin, die Hannover-Messe, die Buchmesse und die Automobilmesse IAA in Frankfurt. Außerdem gibt es Aufträge aus dem Ausland. Heidelberg Mobil ist inzwischen nach eigenen Angaben Marktführer in diesem Segment.

Heidelberg Mobil will mit seinen Produkten alles abdecken, was ein Ausstellungskatalog liefern kann. Auftraggeber sind in der Regel die Messegesellschaften, die den Besuchern damit einen in der Regel kostenlosen Service anbieten. „Diese laden sich die App herunter und werden dann auch über entsprechende Datenschutzregeln informiert“, so Jöst. Der Messebesucher kann sich anzeigen lassen, in welcher Halle er ist, welche Aussteller er hier findet, was es an Neuheiten gibt. Außerdem steht ihm eine Übersicht der begleitenden Veranstaltungen zur Verfügung.