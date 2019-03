„Spätzle schon immer geliebt“

Naturbelassener, roher und haltbarer Spätzle-Teig in einer Verpackung, die gleichzeitig eine Spätzlepresse ist – das will frizle sein. Drei junge Unternehmer entwickeln diese Idee und setzen sie um. Sie stellen frizle auf der Biofach – der weltgrößten Bio-Messe in Nürnberg – vor. 2014 kommt das Produkt schließlich in den Handel.

„Meine Oma kocht mindestens einmal die Woche frische Spätzle, das habe ich immer geliebt“, sagt der Erfinder des Produkts, Martin Sluk. „Als Student wollte ich daher auch nie auf Fertigprodukte zurückgreifen, sondern die Spätzle frisch machen. Einzig das Spülen hinterher hat in unserer Studentenküche die Stimmung vermiest, weil das mit dem eingetrockneten Teig immer eine Sauerei war.“

So wird die Idee zu frizle geboren. Nach seinem Studium der Wirtschaftsinformatik in Mannheim will Sluk seinen Traum wahr machen und sucht nach einer Möglichkeit der Umsetzung. Zunächst heißt das für ihn, jemanden zu finden, der die richtige Verpackung entwickelt. „Der erste große Schritt war 2011, als ich das Unternehmen angemeldet habe“, erzählt Sluk. „Damals gab es vielleicht etwa einen Geschäftstermin pro Woche. Dann wurde aus Spaß Ernst.“ Und aus der Idee ein echter Vollzeitjob, als Sluk sein Konzept 2012 das erste Mal auf der Biofach vorstellt und 2013 Investoren in das Projekt einsteigen.

„Es gab Leute, etwa auf der Messe, die mich verunsichert haben und sagten, das würde doch niemand kaufen. Aber es gab mehr Faktoren, die mich ermutigt haben“, beschreibt Sluk den Prozess der Gründung. „Klar, wenn wir nie Investoren gefunden hätten, hätte es wahrscheinlich auch nie funktioniert. Aber als die Produktion anlief und alle sich einig waren, ging es richtig los.“ 2014 wird Wirklichkeit, was als spontane Idee beim Kochen begann – frizle kommt in den Handel.

Der Weg bis dahin ist weit, besonders die Verpackungsentwicklung kostet Zeit und Mühe. In gemeinsamen Treffen werden Vor- und Nachteile verschiedener Modelle ausgewertet, wie deren Größe, Preis sowie das Material. „Man muss trotz aller Liebe zur Umwelt realistisch sein: Es ist ein Fertigprodukt, das ist nun mal verpackt. Aber unsere Verpackung hat einen hohen Anteil an Karton“, so Sluk. Bis zur fertigen Verpackung, wie sie heute aussieht, vergeht rund ein Jahr an Entwicklung.

Dass ein Unternehmen auch viele Verwaltungsaufgaben mit sich bringt, ist Sluk klar. Bis die Betreuung von „frizle“ zum Hauptberuf wird, bekommt er damals Unterstützung von einem Freund. Dem ist die Arbeit für frizle neben dem Studium aber irgendwann zuviel. Also braucht es jemand anderen, der sich um den etwas ungeliebten, aber notwendigen administrativen Teil der Firma kümmert. So kam Mitgründer Christian Schmidt dazu.

„Das hat zeitlich und menschlich super gepasst“, sagt Sluk. „Ich kam dazu wie die Jungfrau zum Kind“, erinnert sich Schmidt lachend. Der studierte Betriebswirt entdeckt frizle damals im Supermarktregal, ist schnell begeistert und übernimmt die ausgeschriebene Stelle des Unternehmens.

„Ich kümmere mich um alle sogenannten „order to cash“-Prozesse, das heißt, von der Bestellung bis zu dem Moment, in dem das Geld auf unserem Konto landet“, erläutert er seine Arbeit bei den Spätzle-Spezialisten. „Christian schlägt sich auch mehr mit Investoren rum – gut für mich“, lacht Sluk.

In der ersten Zeit wird der Teig für die frischen Spätzle von einer externen Firma hergestellt. Als frizle jedoch auf den Markt kommt, wird Sluk und Schmidt klar, dass der Teig noch nicht der Vision entspricht. Das Problem ist die Haltbarkeit. Immerhin soll es ein frischer, flüssiger Teig sein, der zumindest einige Zeit im Kühlschrank aufbewahrt werden kann. Doch dieses Ziel scheint unerreichbar. „Wir haben sogar an Forschungsinstituten nachgefragt, aber selbst dort konnte man uns keine Antwort geben“, schildert Sluk das Problem.

Bereits einige Jahre vorher hatte Sluk auf der Biofach-Messe Kristina Zerr getroffen. Als das „Teig-Dilemma“ akut wird, erinnert er sich an die Lebensmitteltechnologin und holt sie mit an Bord. „Es war eine große Herausforderung, den rohen Teig haltbar zu machen und die hohe Qualität dabei zu erhalten“, so Zerr. Doch das dreiköpfige „frizle“-Team gibt nicht auf. Anfang 2017 wird das Produkt noch einmal überarbeitet. „Dafür haben wir ein halbes Jahr lang unsere Spätzle komplett vom Markt genommen“, sagt Sluk.

Es handelt sich bei frizle um ein gänzlich neues Produkt. Rohen Nudelteig aus der Packung herzustellen und haltbar zu machen, unterliegt besonderen Standards der Industrie, wie speziellen Hygienevorschriften. Das heißt, die Gründer müssen bestimmte Produktions-Parameter einhalten, auf die man in der normalen Spätzle- oder Nudelproduktion nicht achten muss. Besonders für Produktions-Neulinge ist das viel zu lernen – zumal sie die Spätzle nun nicht mehr extern produzieren lassen. „Alle meinten: ,Ihr seid gerade bei einem etablierten Hersteller und meint wirklich, ihr könnt es besser?’ – Da muss man erst mal seine Investoren überzeugen. Verbunden mit allen Unwägbarkeiten, war das ein enormer Kraftakt“, beschreibt Schmidt.

Oktober 2017 haben die Gründer es geschafft. Sie sind nach Heidelberg umgezogen, haben dort eine maßgeschneiderte Maschine für die frischen Spätzle und haben den frizle-Teig komplett neu erfunden: Frischer, roher Teig, der vier bis sechs Wochen haltbar ist. Nun gilt es, den Markt zu erobern. „Wir haben keine Konkurrenz. Für Händler ist das interessant, aber es heißt auch, dass die Kunden unser Produkt erst kennenlernen müssen“, sagt Sluk, der in seinem Unternehmen für das Marketing zuständig ist. Um zusätzliches Kapital für eine Vergrößerung von frizle zu generieren und auch potenzielle Kunden zu erreichen, setzen die drei Gründer zurzeit auf das sogenannte Crowdinvesting, bei dem sich Personen über das Internet mit oftmals schon geringen Beträgen an dem Unternehmen beteiligen können.

„Meiner Meinung nach haben wir unser Produkt perfektioniert. Wir haben den Absprung geschafft, jetzt können wir in die Breite gehen. Da ist Crowdinvesting die beste Möglichkeit“, ist Sluk überzeugt. Das Ziel in diesem Jahr ist es, die Zahl von bereits 800 belieferten Einzelhandelsfilialen auf 1500 zu steigern, und dabei auch mehr Produkte pro Markt anzubieten. Denn aus den einfachen Spätzle haben sich in der Zwischenzeit viele Sorten und auch süße Teige wie Pfannkuchen entwickelt.

„Ich müsste vermutlich sagen, dieser Erfolg fühlt sich supergeil an, aber ich fühle mich noch auf halbem Weg“, gesteht Sluk. Für anstehende lange Arbeitsnächte hat das frizle-Team zumindest etwas Gutes zu essen. Und auch den Familien und Freunden der drei Gründer schmeckt’s. Ganz vertreiben kann es die Sorgen aber nicht. „Sicher findet meine Familie es cool, aber sie sieht auch das Risiko“, wird Sluk an die Unwägbarkeiten der Selbstständigkeit erinnert.

Überzeugt ist das Team, das mittlerweile aus elf Mitarbeitern besteht, von seinem Produkt dennoch. „Spätzle sind von den Ernährungswerten ein ideales Kinderessen: Proteine, Kohlenhydrate – die Alternative wären da Nudeln mit Ketchup“, sagt Schmidt, der mit seiner Familie zwei Mal die Woche seine Spätzle isst.

„Unsere Produkte kommen alle ohne Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker und Farbstoffe aus. Die Zutatenliste ist keine Liste, sondern eine Zeile“, erklärt Sluk. „Und genau das war auch immer unser Anspruch.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019