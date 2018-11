Stadtwerke Heidelberg

Gründung: Die Aufgaben der heutigen Stadtwerke fanden in den Anfängen in einzelnen städtischen Betrieben statt: 1872 begann zum Beispiel die öffentliche Wasserversorgung, 1899 wurde das städtische Elektrizitätswerk gebaut. Später wurden die Aktivitäten bei den Stadtwerken gebündelt.

Sitz: Heidelberg

Mitarbeiter: 1050

Eigentümer: Stadt Heidelberg

Umsatz 2017: 296 Millionen Euro

Beteiligungen: Die Gesellschaft hält u.a. Anteile an den Stadtwerken Neckargemünd und Wiesloch. Außerdem ist sie an der Gesellschaft Biogas-Pool 3 beteiligt, die eine Biogasaufbereitungsanlage in Brandenburg betreibt.

Ökoenergie-Projekte: Holz-Heizkraftwerk in Heidelberg-Pfaffengrund, in Betrieb seit 2013; Ende 2019 soll zudem der neue Energie- und Zukunftsspeicher in Pfaffengrund in Betrieb gehen. Dort wird Wärme, die bei der Stromerzeugung entsteht, gespeichert und bei Bedarf wieder abgegeben werden.

Angebot: Strom, Wasser, Wärme, Gas, Schwimmbad- und Parkhaus-Betrieb, Heidelberger Bergbahnen

