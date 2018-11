Stadtwerke Weinheim

Gründung: Einer der Vorläuferbetriebe – nämlich das Gaswerk Weinheim – gelangte im Jahr 1908 in städtischen Besitz. Bis 1999 waren die Stadtwerke ein Eigenbetrieb der Stadt Weinheim, dann wurden sie als eigene GmbH ausgegliedert.

Sitz: Weinheim

Mitarbeiter: 135

Eigentümer: Hauptgesellschafter sind die Stadt Weinheim, der Energiekonzern EnBW und die Gemeinde Gorxheimertal.

Beteiligungen: u.a. an der Weinheimer Busunternehmer GmbH und am Hallenbad in Weinheim

Umsatz 2017: 62,5 Millionen Euro

Ökostrom-Projekte: Die Stadtwerke sind mit einem Drittel am Solarpark Königsbronn (Landkreis Heidenheim) beteiligt. Zudem halten sie Anteilen am Windparkbetreiber Komko Wind.

Angebot: Strom, Gas, Wasser, Wärme

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018