Streit um die Torte

Eine Marzipantorte zu Weihnachten und 105 Euro Weihnachtsgeld: Selbst wenn Betriebsrentner das jahrelang bekommen, können sie nicht davon ausgehen, dass das in Zukunft immer so bleibt. Das gilt zumindest dann, wenn der Arbeitgeber deutlich macht, dass es die Torte und das Geld nur in einem bestimmten Jahr gibt. So hat es das Arbeitsgericht Köln entschieden.

Was war passiert? In dem verhandelten Fall klagten die Betriebsrentner eines Nahrungsmittelherstellers. Sie hatten jahrelang Weihnachtsgeld und eine üppige Marzipantorte bekommen – gingen nun aber leer aus, sahen weder Geld noch Torte. Die Betriebsrentner wollten das nicht auf sich sitzen lassen.

Sie klagten vor Gericht und beriefen sich auf betriebliche Übung. Ohne Erfolg. Es liege keine betriebliche Übung vor, urteilten die Kölner Richter trocken. Zum einen hätten nicht alle Betriebsrentner Weihnachtsgeld erhalten. Zum anderen hätte die Firma immer deutlich gemacht, dass es die Leistungen nur im aktuellen Jahr gibt.