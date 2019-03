Teil der Mannschaft

Marco Woschnik hat es geschafft – trotz geistiger Behinderung: Er gehört zur Mannschaft der Mannheimer ABB-Großküche. Und darauf ist er stolz. Jeden Morgen begrüßt er die Kollegen einzeln mit Namen. „Wenn Marco Urlaub hat, dann fehlt was“, erzählt Reinhold Olass, Leiter der Wirtschaftsbetriebe. Dass der 25-jährige Küchenhelfer in dem Technologieunternehmen inzwischen einen festen Anstellungsvertrag hat, ist alles andere als selbstverständlich.

„Der Weg bis dahin war nicht einfach – aber wir haben gegenseitig voneinander gelernt“, blickt Olass zurück. Der Küchenleiter schätzt „die positive Energie“ von Woschnik – „und dass er immer bestens gelaunt ist“. Der Chef der Wirtschaftsbetriebe kennt aber auch die Schwächen des jungen Mannes.

Als Woschnik noch nicht die Abläufe bei der Essensvorbereitung verinnerlicht hatte, sich unsicher fühlte, geriet er schnell in Stress. Dann machte ihm seine Hyperaktivität zu schaffen. Olass: „Bewährt hat sich, dass Marco eine Bezugsperson zugeteilt bekam – eine Art Patensystem.“ Zu den Herausforderungen gehörte auch, dass er in der Küche ein Bewusstsein für Gefahren entwickelte – beispielsweise für heißes Fett oder scharfe Messer.

Auch wenn Woschnik lesen und zählen kann, tat er sich zunächst mit Mengen schwer. Inzwischen weiß er, wie viel Hähnchen-Cordon-Bleu auf ein Ofenblech passen, welche Speise-Komponenten bei der Essenausgabe auf den Teller kommen. Während zwei ausgedehnten Erprobungspraktika bekam Woschnik das, was Menschen mit geistigen Handicaps brauchen: angepasstes Lerntempo kombiniert mit klar umrissenen Aufgaben. „Mehrere Aufträge zurufen, das funktioniert nicht.“ Der Küchenleiter weiß aber auch, dass der 25-Jährige ihm vertraute Tätigkeiten zuverlässig ausführt.

„Wir haben mit Marco Neuland beschritten.“ Personalleiter Jan Schüler betont, dass die seit 2000 mit „Special Olympics Deutschland“ praktizierte Partnerschaft die Unternehmenskultur „nachhaltig verändert hat“. Die Sportorganisation für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung wird von ABB nicht nur finanziell unterstützt. „Gemeinsam stark“ – entsprechend dieses Mottos nehmen Mitarbeiter Urlaub, um bei nationalen Spielen als Freiwillige anzupacken und Teilnehmer zu betreuen. „Bei dem Leuchtturm-Projekt wollten wir es nicht belassen und einen Schritt weiter gehen“, bilanziert der Personalchef. ABB vereinbarte mit der Lebenshilfe Mannheim eine Kooperation für Bildung, Beschäftigung, Kultur und Sport. Einige Monate später hatte der „Inklusive Chor“ seinen ersten Auftritt – „eine emotionale Premiere“.

„Es ist normal, verschieden zu sein“, beschrieb der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker bereits 1993 den Kern von Inklusion. In der Realität zeigte sich freilich: „Dabei sein“ ist nicht alles. Es gilt vielmehr, die vielfach beschworene Erkenntnis umzusetzen, wonach es nicht ausreicht, dass jeder einen Apfel pflücken darf – vielmehr müssten jene, für die das Obst zu hoch hängt, eine passende Leiter bekommen.

Wie wichtig es ist, Menschen mit geistigen Handicaps etwas zuzutrauen und sie dabei zu unterstützen, weiß Anästhesist Nicolai Russ als Vater eines 18-jährigen Sohnes mit Down Syndrom. Dem Vorsitzenden der Mannheimer Lebenshilfe liegt am Herzen, dass die von Deutschland unterzeichnete UN-Behindertenkonvention – sie postuliert gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben als Menschenrecht – konkret wie kreativ verwirklicht wird. Auch in der Arbeitswelt. „Wir haben uns auf den Weg gemacht, aber noch viel vor uns.“ Von der „wunderbaren Kooperation“ mit ABB erhofft er sich bei Firmen, großen wie kleinen, eine Signalwirkung.

Marco Woschnik hat viel gelernt – mehr, als ihm manch einer zugetraut hat. In einer Wohnaußengruppe der Lebenshilfe steht er morgens kurz vor fünf Uhr auf, um rechtzeitig seinen Arbeitsplatz in Mannheim-Käfertal mit Bus und Bahn zu erreichen. Und was würde er sich von einer Fee für die Zukunft wünschen? Seine Antwort kommt prompt: „Dass ich mit den anderen in der Küche bleiben kann!“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019