Unter die Haut

Zwar kommen bereits seit den 1950er Jahren spezielle 3-D-Modelle zum Einsatz, doch beschränkt sich dieser zumeist auf einzelne Anwendungen im dermatologischen Labor. Grundsätzlich ist das eine sehr komplizierte, langwierige und enorm aufwendige Arbeit. Durch das neue Forschungsprojekt wird das nun auch in einem industriellen Maßstab greifbar. „Wir entwickeln ein standardisiertes Verfahren mit besseren Automatisierungsmöglichkeiten, das die realen molekularen Prozesse in der Haut präzise darstellen kann“, so Ertongur-Fauth.

Prominentes Ziel ist die Entdeckung neuartiger Wirkstoffe zur Vorbeugung oder zur Therapie von Hautproblemen. Doch es geht noch tiefer: Die Wissenschaftler erhoffen sich durch diese Grundlagenforschung neue Erkenntnisse über eine zukünftige Nutzung menschlicher Stammzellen für eine personalisierte Diagnostik: maßgeschneiderte Lösungen für bestimmte Krankheitsbilder im ganzen Körper. Untersucht wird dabei auch der konkrete Nutzen von Substanzen genau dort, wo sie ihre „Arbeit“ erledigen sollen. Etwa an Tumoren. Nicht zuletzt soll damit auch die Notwendigkeit von Tierversuchen verringert werden.

Im Forschungsverbund M2Aind („Multimodale Analytik und Intelligente Sensorik für die Gesundheitsindustrie“) unter der Führung der Hochschule Mannheim wurden seit Anfang 2017 wichtige Erfolge verbucht. Neuentwicklungen dreidimensionaler Hautmodelle als Gewebeersatz gelten allein in Marktsegmenten wie der Kosmetik- und Pharmaindustrie als bahnbrechender Fortschritt, so die Wissenschaftler. Dort ist man an stark an Testsystemen interessiert, mit denen man Wirkstoffe schnell und gefahrlos prüfen kann.

Der entscheidende Vorteil offenbart sich im Aufbau der künstlich erzeugten Zellkultur: Diese ist nicht flach, sondern kugelförmig. Dadurch können die Zellen in jede Richtung interagieren. Man erreicht dies durch speziell beschichtete Flächen, an denen die winzigen Organismen nicht anwachsen können. „Sie müssen sich dann quasi mit sich selbst beschäftigen“, umschreibt es Rüdiger Rudolf, Professor für Biosensorik und Koordinator des Impulsprojekts auf Hochschulseite. Durch die Zellteilung bildet sich zunächst ein innerer Kern, danach entstehen um ihn herum weitere Haut- und Gewebeschichten. So wächst ein plastisches 3-D-Abbild des lebendigen Originals en miniature, das sich für verschiedenste Versuche und Anwendungen verwenden lässt. Mit bislang unerreichtem Potenzial in punkto Durchsatz und Reproduzierbarkeit, wie Ertongur-Fauth betont.

An der Hochschule Mannheim werden die Modelle mithilfe modernster Analytik und Bildgebungsverfahren ausgewertet. Durch lasergestützte Mikroskopie beispielsweise werden die Zellkulturen gescannt und hochauflösend dargestellt. So erkennt man die molekularen Prozesse im Innern in Echtzeit. Eine Forschungsreise im Kleinen, bei der riesige Informationsmengen verarbeitet werden. „Wir haben es monatlich mit Daten im Terabyte-Bereich zu tun“, so Rüdiger Rudolf.

Für die Hochschule wie für das Biotech-Unternehmen ist die Kooperation nicht nur ein Forschungsprojekt, sondern auch ein Beispiel für die Verzahnung technologischer Kompetenzen mit einer gemeinsamen Zielsetzung.

Die Hochschule bringt mit M2Aind aktuell 37 regionale Partner aus Großindustrie sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen an der Schnittstelle zwischen Biomedizin, intelligenter Sensorik und Informationstechnologie zusammen. Neue Produkte, Dienstleistungen und Technologien für die Gesundheitsindustrie stehen im Zentrum der Partnerschaft. Ziel sind praxisrelevante Lösungen für die Industrie in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar.

Das untergeordnete Impulsprojekt 3-D-Zellkulturen forscht anwendungsbezogen an innovativen Analysemethoden und sucht nach neuen Wirkstoffen für medizinische Probleme. Es kombiniert traditionelle Methoden mit einer modernen digitalen Analytik.

In der ersten Förderphase für zunächst vier Jahre erhält die Hochschule rund fünf Millionen Euro Zuschüsse vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bei positiver Zwischenbilanz kann der Förderrahmen um weitere vier Jahre verlängert werden. Auch die Industrie beteiligt sich mit rund 1,6 Millionen Euro.

